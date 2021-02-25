طقس العراق: أمطار متفرقة بعدة مناطق خلال الأيام المقبلة

المستقلة /- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، أن يشهد العراق منخفضا جويا مصحوباً بأمطار في بعض المناطق في الأيام القليلة المقبلة.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك، إن أجواء البلاد تشهد حركة للغيوم تغطي مدن الفرات الأوسط والجنوب وأيضا مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد، وتستمر فرص الأمطار في الجنوب والفرات الأوسط وواسط (وجنوب بغداد) فقط هذه الليلة بشكل متفاوت ما بين خفيفة إلى معتدلة وأحيانا قطرات بسبب ضعف الرطوبة في الطبقات كافة.

وأضاف، أن فرص الأمطار تنتهي خلال منتصف الليل، أما يوم الخميس 25 شباط ستكون الاجواء صافية يتخللها بعض السحب في كافة المدن، وتنتهي الحالة تماما وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي مؤقتا.

وتوقع عطية حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث سيتأثر العراق يوم الاثنين المقبل بمنخفض جوي ضعيف نسبيا يؤثر بأمطار في بعض المناطق ويسبب حالة غير شاملة لكل المدن.

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