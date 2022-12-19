طقس العراق … أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

المستقلة /- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري،في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “يوم غد الثلاثاء، ستنخفض درجات الحرارة قليلاً، أما بعد غد الأربعاء، من المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطق الوسطى والشمالية”.

وأضاف الجابري، أن “البلاد ستشهد تساقط أمطار رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية يوم الخميس المقبل، أما الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة”.

وتابع، أن “طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ، فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

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