طقس العراق : أربع مدن عراقية تسجل درجات حرارة قريبة من 50 مئوية

المستقلة /- سجلت أربع مدن عراقية، يوم الاثنين، درجات حرارة قريبة من 50 مئوية (نصف درجة الغليان) ما وضعها ضمن المناطق الأعلى بحرارة الطقس حول العالم.

وحلت المناطق العراقية وفق الترتيب الآتي: البصرة 49، مطار البصرة الدولي 48.5، خانقين شمال شرقي ديالى 48.5، وقضاء بدرة في محافظة وسط 48.2 درجة مئوية.

وسجلت تسع مناطق عربية أخرى، يوم الاثنين، درجات حرارة هي الأعلى حول العالم أيضاً من بينها دولة الكويت بواقع 8 مدن والسعودية بواقع منطقة واحدة وهي (مطار الملك فهد) بالدمام 49.8 درجة.

ووفقاً لموقع “إلدورادو ويزر”، الذي وضع ترتيب 15 مدينة هي الأعلى حراً في العالم، فإن 8 منها في الكويت، وأربع مناطق في العراق، وحلت المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة.