طقس العراق : أجواء صيفية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الصيفية الاعتيادية خلال ما تبقى من أيام الأسبوع.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في إيضاح تابعته المستقلة، إن “خرائط الطقس تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة خلال اليوم الإثنين والأيام المقبلة لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة خلال النهار كما يلي”:

المنطقة الشمالية 39 إلى 42

المنطقة الوسطى 42 إلى 43

الفرات الأوسط 43 إلى 44

المنطقة الجنوبية 44 إلى 47

المنطقة الغربية 35 إلى 38

وأضاف أن “الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، لتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة، وتكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الشمالية”، مؤكدا أنه “لا يوجد ارتفاع كبير في درجات الحرارة والأجواء صيفية اعتيادية خلال هذا الاسبوع”.