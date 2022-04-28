طقس الخميس.. تجدد السحب الرعدية في المناطق الغربية وبادية المثنى والنجف

المستقلة /- توقع المنبئ الجوي حسين الأسدي، تجدد السحب الرعدية، اليوم الخميس، خاصة في المنطقة الغربية، وبادية المثنى، والنجف، على أن تتوسع مساءً وتدخل مناطق الجنوب خصوصاً المثنى وذي قار وميسان ضمن نطاق الأمطار.

وذكر الأسدي في تدوينة، تابعته المستقلة، أن “موجة أمطار ربيعية بدأت من الأحد الماضي ولا تزال حتى اليوم وتستمر الأيام القادمة وشملت أغلب المناطق تقريبآ بشدة مختلفة بين منطقة وأخرى”.

وأضاف أن “التوقعات تشير إلى تجدد السحب الرعدية خلال اليوم الخميس خصوصاً المنطقة الغربية وبادية المثنى والنجف تتوسع مساءً الخميس وتدخل مناطق الجنوب خصوصاً المثنى وذي قار وميسان ضمن نطاق الأمطار وربما تشمل أجزاء من مناطق الفرات الأوسط منها النجف والديوانية والكوت وغزارة الأمطار واردة في بادية المثنى مساء اليوم”.

وأشار إلى أن “طقس يوم الجمعة، يشمل فرص الأمطار الرعدية أغلب مناطق الشمال الموصل دهوك أربيل السليمانية وكركوك مع بعض الغزارة وفرصة لتشكل السيول خصوصاً في المرتفعات الجبلية، كذلك تشمل فرص الأمطار مناطق وسط البلاد منها العاصمة بغداد وكربلاء وديالى وبابل والكوت وبشكل أقل في النجف والديوانية إضافة إلى المنطقة الغربية، أيضآ تشمل فرص الأمطار أغلب مناطق الجنوب البصرة وميسان وذي قار والمثنى”.

ولفت إلى آن “الحالة صعبة التوقع وقد تختلف غزارة الأمطار بين منطقة واخرى ولا يستبعد من رياح نشطة مثيرة للغبار أثناء تواجد السحب الرعدية”.

وبشأن الرياح ودرجات الحرارة، اكد الاسدي ان “الرياح لن تستقر على إتجاه معين خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مع إرتفاع في معدلات الرطوبة النسبية، أما درجات الحرارة إرتفاع متوقع في الحرارة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم”.