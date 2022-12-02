طقس الاردن : الاجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة

المستقلة / الاردن /- تُشير آخر الخرائط الجوية توقعات ببقاء الأجواء مُستقرة في عموم مناطق الاردن خلال عُطلة نهاية هذا الأسبوع، و تميل درجات الحرارة للإنخفاض قليلاً بحيث تُصبح أقل بقليل من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق خلال ساعات صباح يوم الجمعة و ضبابياً في أجزاء من البادية و السهول الشرقية و تكون الرياح جنوبية شرقية تعمل على زيادة الإحساس بالبُرودة، أما خلال ساعات الظهيرة و العصر، فيكون الطقس غالباً مُشمس و لطيف في أغلب المناطق و بارداً نسبياً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، بحسب طقس العرب.

أما يوم السبت، فتميل درجات الحرارة للانخفاض لتُصبح أقل بقليل من مُعدلاتها المُعتادة، و يكون الطقس بارداً صباحاً في أغلب المناطق مع تشكل الضباب في أجزاء مُختلفة من جنوب و شرق المملكة، فيما يكون بارداً نسبياً ساعات النهار مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مُختلفة، و الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة. أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس بارداً في أغلب المناطق.