طقس الاردن : استمرار سقوط الامطار بشدة طوال نهار الخميس

المستقلة /- قال موقع طقس العرب إنه يستمر تأثر الأردن بالمُنخفض الجوي المُصنف من الدرجة الأولى (الأضعف) وفقاً لمقياس شدة المنخفضات الجوية الخميس، حيث، تكون درجات الحرارة نهارا أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

وأضاف أن الطقس يبقى بارداً نسبياً ورطِباً ومُتقلباً ما بين غائم جزئي وغائم، وتكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار بمشيئة الله وذلك في شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ويكون الطقس ليلاً بارداً ورطِباً في مُعظم المناطق، ويتحول ليصبح فجراً شديد البرودة في مناطق البادية والسهول الشرقية وقِمم الجبال.

ويُتوقع تشكل الضباب في أجزاء واسعة من المملكة، كما ويُحتمل تشكل الصقيع في ساعات الليل المُتأخرة في مناطق البادية والسهول الشرقية وقِمم الجبال.

الرياح تكون خفيفة ومُتقلبة.

التوصيات

1) ضرورة الانتباه أثناء القيادة من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب في بعض المناطق.

2) ضرورة انتباه المزارعين من مخاطر تشكل الصقيع في المساحات الزراعية من مناطق البادية والسهول الشرقية و قِمم الجبال وذلك في ساعات الليل المُتأخرة.

أما يوم الجمعة:

تتأثر المملكة تدريجياً بإمتداد لما يُسمى بالمُرتفع الجوي السيبيري و الذي يجلب أجواء مُستقرة لكنها باردة، حيث تبقى درجات الحرارة نهارا أقل بقليل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، إلا أن انخفاضاً كبيراً مُتوقع أن يحدث على درجات الحرارة الملموسة.

وينقشع الضباب تدريجياً و تتناقص الغيوم و يتحول الطقس نهاراً ليُصبح بارداً نسبياً إلى بارد و مُشمس بوجهٍ عام.

الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجياً و تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت.

يتعمق تأثير المُرتفع الجوي السيبيري ليلا، بحيث يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة و يتشكل الصقيع في مناطق مختلفة من المملكة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في مناطق عِدّة من المملكة.

ويُتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل المُتأخرة في مناطق البادية، السهول، والمُرتفعات الجبلية وتمتد الإحتمالية إلى بعض الأودية و المناطق الداخلية.

الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة و تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت.

التوصيات

1) الاستخدام الآمن أثناء استخدام وسائل التدفئة.

2) ضرورة انتباه المزارعين من مخاطر تشكل الصقيع في المساحات الزراعية من مناطق البادية، السهول والمُرتفعات الجبلية وبعض الأودية و المناطق الداخلية و ذلك في ساعات الليل المُتأخرة.