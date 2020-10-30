طقس الاردن : احتمالية هطول زخات خفيفة من المطر

المستقلة /تكون الأجواء اليوم الجمعة معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الإرصاد الجوية تكون الأجواء يوم غد السبت معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول ظهرًا إلى شمالية غربية.

وتنخفض درجات الحرارة يوم الأحد مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع تواجد الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتدريجيًا خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، خاصة الجنوبية منها، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 14 ، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 30 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 33 – 23، وفي خليج العقبة 33 – 22 درجة مئ وية.