طقس: ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق خلال اليوم واليومين المقبلين

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد خلال اليوم واليومين المقبلين .

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثر البلاد بالمنظومة الجوية السلبية المتشكلة من المنخفض الحراري السطحي الجاف القادم من الجزيرة العربية، إضافة إلى المرتفع العلوي شبه المداري، ليسبب ذلك ستمرار انعدام الاضطرابات الجوية في كافة انحاء البلاد”.

وأضاف، “ووفقا لذلك سيكون الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين في كافة انحاء البلاد، بأجواء صافية إلى غائمة جزئيا وقد تكون على فترات غائمة كليا في مدن الجنوب بسحب عابرة غير ماطرة كاتمة للأجواء، تزيد من الاحساس العالي بالحرارة”.

وتابع، “اما بالنسبة إلى درجات الحرارة، فمن المتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ فيها في كافة أنحاء البلاد خلال اليوم واليومين المقبلين، وخصوصا في وسط وجنوب البلاد نتيجة لتعمق تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة القادمة من الجزيرة العربية ذات الامتدادات الافريقي، إضافة إلى التأثير المباشر للمرتفع العلوي شبه المداري، وذلك سيسبب ارتفاعاً محسوساً على درجات الحرارة، لتكون المعدلات الحرارية حول إلى اعلى من معدلاتها السنوية في كافة المناطق، وبالتالي متوقع ان تشتد الأجواء الصيفية الحارة في كافة انحاء البلاد خلال اليوم واليومين المقبلين”.

وبين، “حيث من المتوقع أن تبلغ ذروة الارتفاع يوم السبت المقبل وبشكل عام ننصح المواطن الكريم بعدم التعرض للأشعة الشمسية المباشرة لفترات زمنية طويلة خصوصا أثناء فترة الظهيرة، حيث يكون معدل الأشعة فوق البنفسجية مرتفعاً بشكل كبير ما يسبب أضراراً صحية مستقبلية على صحة الإنسان كما ننصح بالاكثار من شرب المياه والسوائل الباردة حفاظا على سلامتكم”.

وأشار الموسوي، “من ناحية الرياح، فستكون شمالية غربية حارة معتدلة السرعة في اغلب مدن البلاد اليوم وغداً الجمعة، ولكن خلال يوم السبت يتحول مسار الرياح الى جنوبية شرقية مرهقة نشطة مثيرة للغبار خصوصا في وسط وجنوب البلاد بهبات رياح تتجاوز 45كم في الساعة”.