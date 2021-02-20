طفل مصري يشعل مواقع التواصل بامتلاكه سيارة فارهة بـ3 ملايين جنيه

المستقلة /… أثار الطفل سامر المدني، المعروف بطفل أغانى المهرجانات، الجدل في مصر بعد ظهوره جالسا على سيارة فارهة يصل ثمنها إلى نحو 3 ملايين جنيه مصري.

وظهر الصبي سامر المدني فى الصورة التي نشرها عبر صفحته في فيسبوك، جالسا على سيارة من نوع Range Rover موديل 2021 وسعرها ما يقرب من نحو 3 ملايين جنيه، حيث تم تداول الصورة بشكل كبير بين الشباب في مصر.

وجاء الجدل حول امتلاك هذا الطفل هذه السيارة الفارهة كونه مغني مهرجانات، حيث تنوعت تعليقات متابعي الطفل على الصورة، حيث قال أحدهم: “أدى شغل الشارع وشغل المهرجان، لو بصيت على شخص محترم شغال شغلانة شريفة موظف أو دكتور.. أو أو.. هتلاقهم يدوب على قد حالهم”.

وظهر الطفل في السيارة التي أكد أنه يمتلكها خلال ترويجه لإحدى أغانيه، حيث قال: “مفيش مبروك ولا إيه على Range Rover، وجاهزين.. مهرجان شيطان (يلا احنا جامدين والله)”، ثم نشر صورة أخرى بعد طرح الأغنية على يوتيوب. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن