طريقة لتحديد نقص فيتامين B12 دون اختبار

المستقلة /- كشفت الدكتورة أناستاسيا غافريكوفا، خبيرة التغذية الروسية، طريقة لتحديد نقص فيتامين B12 في الجسم دون الحاجة لاستشارة طبيب وإجراء الاختبارات.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الكثيرين لا يقدرون أهمية فيتامين B12 للحفاظ على الخلايا العصبية بحالة صحية جيدة وتحسين وظيفة انتقال النبضات العصبية وتحسين عمل الجهاز الهضمي. كما أن فيتامين B12 يجب أن يوجد بكميات كافية في جسم النساء الحوامل لوقاية الطفل من الاضطرابات العصبية.

ووفقا للخبيرة، يمكن تحديد نقص فيتامين B12 بعدد من العلامات، في مقدمتها لون البشرة، حيث يكون وجه من يعانون من نقص هذا الفيتامين شاحبا مع بعض اليرقان.

وتقول، “إن الضعف المزمن وسرعة الشعور بالتعب هي من العلامات المهمة التي تشير إلى نقص فيتامين B12 في الجسم. كما أن مشكلات في الذاكرة وتقلبات المزاج والتهاب اللسان الأحمر (ضمور الغشاء المخاطي) قد يشير إلى نفس المشكلة”.

وتضيف، يوجد فيتامين B12 في الكبد، واللحوم الخالية من الدهون ولحم الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والبيض.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

نهاية مأساوية لملكة جمال أميركا السابقة

اخر الاخبار

طريقة لتحديد نقص فيتامين B12 دون اختبار

اخر الاخبار

نقابة الفنانين السوريين تهدد هؤلاء وتلجأ للقانون

اخر الاخبار

الكشف عن أسرار جديدة حول “فيروس كورونا” ستغير حياة العالم

اخر الاخبار

باريس بصدد نشر وثائق غير مسبوقة عن الثورة الجزائرية

اخر الاخبار

بايدن: سندرج قطر على قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن

اخر الاخبار

البيت الأبيض يعلن إعداد حزمة عقوبات ضد النخبة الروسية

اخر الاخبار

البيت الأبيض يعلن إعداد حزمة عقوبات ضد النخبة الروسية

اخر الاخبار

السعوديون الأكثر استثماراً في بورصة عمّان

اخر الاخبار

بخاتم ألماس.. رحمة رياض تتصدر الترند

اخر الاخبار

الدفاعات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق

اخبار السعودية

ميريام فارس تفتتح بطولة العالم في الفورمولا اي في الملكة العربية السعودية

اخبار العراق

مهندس زراعي في ميسان يحصل على براءة اختراع”الة مركبة”

اخبار العراق

خلاف عشائري في ميسان يؤدي بحياة مشرف تربوي

اخبار العراق

الاعلان عن انطلاق “السراب اوتو” الوكيل الحصري لسيارات “شيري” في العراق

اخر الاخبار

مصر.. رفع فيلم (أبو صدام) من دور السينما والسبب!

اخر الاخبار

هاشتاغ #متضامن_مع_عباس_النوري يتصدر الترند بعد إستغاثة زوجته