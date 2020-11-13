طريقة عمل ملصقات مميزة بـ واتساب على هواتف أندرويد

المستقلة /- أضافت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، المزيد من الميزات المرحة إلى خدمة المراسلة التابعة لها، لتحسين تجربة المستخدم وتمضية المزيد من الوقت المسلي على المنصة، ومن بين تلك المزايا الميزة المعروفة باسم الملصقات المتحركة ستيكرز Stickers، والتي إضافها واتساب مؤخرا إلى جانب مجموعة محدودة من الملصقات العادية.

وتحظي ميزة الملصقات بتطبيق واتساب بشعبية كبيرة بين مستخدمو الخدمة البالغ عددهم أكثر من ملياري مستخدم نشط حول العالم، ولكن منذ إطلاق ميزة الملصقات لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، وهي تجلب عدد محدود من الملصقات، حيث تقدم الشركة 12 حزمة ملصقات عبر الخدمة فقط والتي يمكنك الحصول عليه عبر التنزيل من المتاجر الألكترونية.

وبالرغم من عدد الملصقات المحدود لا يمكنك إنشاء ملصقات خاصة بك من خلال تطبيق التراسل مباشرة، ولحسن الحظ يمكنك من خلال تطبيق خارجي إنشاء وتعديل حزمة ملصقات واتساب خاصة بك، ثم إضافتها إلى دردشات تطبيق التراسل وإرسلها لمن تريد من جهات الاتصال أثناء الدردشة.

وفيما يلي نستعرض إليك كيفية إنشاء حزمة الملصقات واتساب الخاصة بك على هواتف أندرويد:

1. قم بتثبيت تطبيق “Sticker store” من متجر جوجل بلاي (يحتوى هذا التطبيق على ميزة حذف وإدارة الملصقات التي تم تنزيلها بالفعل).

2. افتح تطبيق “Sticker store”، وسوف تجد مجموعة مميزة من أفضل الملصقات الجديدة.

3. افتح مجموعة الملصقات التى تريدها، ثم اضغط على الزر الموجود أسفل الشاشة إضافة إلى واتساب “Add to Whatsapp”.

4. اذهب إلى تطبيق واتساب، افتح دردشة جديدة واضغط على أيقونة الملصقات، سوف تجد الملصقات التى قمت بإضافتها.

– كيفية استخدام ميزة الملصقات المتحركة الجديدة غلى هواتف أندرويد:

1. قم بفتح أي دردشة في تطبيق واتساب، ثم انقر على أيقونة الرموز التعبيرية.

2. من خلال تويب الرموز التعبيري، انقر على علامة (+) والتي ستنقلك إلى متجر الملصقات.

3. يتضمن متجر الملصقات العديد من حزم الملصقات التي يمكنك إضافتها إلى محادثات WhatsApp الخاصة بك فقط عن طريق تنزيلها.

4. لتنزيل حزمة الملصقات، يمكنك النقر على أيقونة التنزيل ومعاينة الملصقات ببساطة عن طريق النقر عليها.

5. بمجرد تنزيل حزمة الملصقات، ستتم إضافتها إلى قسم الملصقات الذي تم توفيره لك بالفعل، يمكنك إضافة المزيد والمزيد من الحزم لاستخدامها في محادثاتك.