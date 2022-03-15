طريقة عمل عجينة القطايف لإعداد أشهي حلويات الشهر المبارك

المستقلة /- طريقة عمل عجينة القطايف، تعتبر القطايف من أجمل الحلويات التي تقدم في الشهر الكريم كما إنها نوع من أنواع المقبلات أيضا، ويختلف اسمها بإختلاف حشواتها، حيث يمكن أن تحشي بالقشطة أو المكسرات أو الكريم الشانيته أو الكريمة اللباني وتدرج تحت مسمي الحلويات، أو تحشي بالجبن وتكون من المقبلات.

طريقة عمل عجينة القطايف بالمنزل بكل سهولة

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وهو من أفضل الشهور وأربكها، وفي ذلك الشهر تبحث كل سيدة عن تقديم أجمل الحلويات لأسرتها بعد صيام يوم طويل.

ولا توجد سفرة رمضانية تخلو من حلوي القطايف أو مقبلاتها، وفيما يلي نعرض لكم طريقة لإعداد عجينة القطايف.

وصفة لتحضير عجينة القطايف بالمنزل

مقادير عجينة القطايف

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

إثنين كوب ونصف ماء للعجن.

معلقة كبيرة خميرة.

إثنين معلقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف معلقة صغيرة ملح ناعم.

طريقة تحضير عجينة القطايف

نقوم بإحضار وعاء كبير ونخلط الدقيق الأبيض والسكر ويقلب جيدا.

نضيف لخليط الدقيق الملح والبيكنج بودر ويقلب مرة ثانية لتجانس المكونات.

نضع الماء للخليط بالتدريج مع التقليب إلى أن نحصل على عجينة سائلة شبيه لعجينه الكريب.

تحضر مقلاة تيفال مدهونة بالزيت وتوضع على النار وتسخن.

بواسطة معلقة نقوم بوضع كمية من الخليط بالمقلاة وتترك حتي تتحمر من الأسفل.

بعد أن تظهر فقاقيع على وجه القطايف فذلك يعني إنها نضجت.

تخرج من المقلاة وتوضع على مناديل المطبخ لتبرد.

نقوم بتكرار تلك العملية حتي ننتهي من كمية العجين.

طريقة عمل القطايف محشية جبنة

مقادير القطايف محشية جبنة

ربع كيلو من عجينة القطايف.

ربع كيلو جبن موتزريلا مبشور.

كوب زيتون مقطع شرائح.

ربع كيلو جبنة رومي مبشور.

فلفل رومي مقطع شرائح.

ربع كيلو جبن شيدر مبشور.

طريقة تحضير القطايف بحشو الجبنة

نقوم بإحضار وعاء ونخلط فيه كافة أنواع الجبنات والزيتون والفلفل الرومي.

نأخذ قطعة من القطايف ونحشيها بخليط الجبن والزيتون.

تقفل أطراف القطايف جيدا حتي لا يخرج منها الحشو إثناء التسوية.

في زيت ساخن نقوم بإنزال القطايف وننتظر حتي تحمر قليلا ونخرجها.

تقدم القطايف ساخنة وتزين بأوراق البقدونس أو الشبت وبالهنا والشفا.