طريقة عمل اللقيمات بدون سكر لمرضى السكري

المقادير: 2 كوب طحين 2 ملعقة كبيرة نشا 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية رشة ملح 1 و ½ كوب ماء دافئ أو حسب الحاجة للعجن طريقة التحضير: في وعاء عميق، ضعي الدقيق، النشاء، الخميرة والملح واخلطي المكونات قليلاً اسكبي الماء الدافئ فوق المكونات بشكل تدريجي واعجني للحصول على عجينة لينة جداً ضعي العجينة جانباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين في قدر كبير على نار قوية، سخني الزيت جيداً ثم ضعي العجينة في كيس الحلويات أو كيس بلاستيك اقطعي طرف الكيس قليلاً بواسطة المقص أو السكين، ثم امسكي طرفه بيد واحدة وباليد الأخرى ادهني أصابعك بالزيت اضغطي بإصبعك على طرف الكيس داخل قدر الزيت، لإخراج القليل من العجين على شكل كرة كرري الخطوات لحين امتلاء القدر بكرات العجين، ثم قلبيها باستمرار إلى أن تتحمر جيداً من كافة الجوانب أخرجي اللقيمات من الزيت وضعيها في مصفاة أو على ورق المطبخ لامتصاص الفائض من الزيت رشي اللقيمات الساخنة بالعسل الأبيض وقدميها.

 

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