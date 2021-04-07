طريقة سهلة لجعل أسنانك بيضاء دون الحاجة لطبيب

المستقلة /- بحسب دراسة أجراها أطباء من نيوزلندا، فإن معاجين التبييض، التي يتم شراؤها من المتجر أو الصيدليات، غير قادرة على إعطاء التأثير المطلوب، حيث يمكن لمثل هذه المنتجات الحفاظ على حالة الأسنان فقط بعد العناية المهنية بالأسنان.

وبحسب ما أشارت الدراسة: فإن “معاجين التبييض التي تباع في المتاجر ليست مبيضة بأي حال من الأحوال. هذا تسويق. إن أقصى ما يمكنك تحقيقه من خلال الاستخدام المنتظم لمعاجين الأسنان هو الحفاظ على تأثير طويل المدى بعد تنظيف الأسنان المهني. وأوضح أنه عندما ينظف طبيبك أسنانك بالفرشاة، وتريد الحفاظ على سطح أسنانك نظيفًا لوقت أطول، فسوف تستخدم معاجين “التبييض” هذه”.

ووفقًا لما جاءت به الدراسة، فإن ذلك سيؤدي الاستخدام المتكرر لمعاجين التبييض إلى محو تدريجي لطبقات المينا.

كما تحدثت الدراسة عن أحد العلاجات الشعبية، بأنه يجب خلط عصير الليمون مع صودا الخبز، بحيث يصبح قوامه معجونًا ويفرك على سطح الأسنان. سيؤدي ذلك إلى إذابة الطبقة العليا من المينا، ووفقًا لما خلص إليه معدو الدراسة، ستشبه الأسنان الثلج اللامع في صباح بارد. ومع ذلك، حذر أنتيبينكو من أن اللعاب سيسعى إلى استعادة طبقة المينا المدمرة، لذلك بمرور الوقت، ستصفر الأسنان مرة أخرى.