طريقة سريعة لإزالة بقع الحبر عن الملابس نهائياً

المستقلة /- تلجأ معظم ربات البيوت إلى رمي الملابس بعد فشلهم في إزالة الحبر الموجود عليها لكن ليس بعد اليوم.

سنقدم طريقة مضمونة وسريعة لإزالة بقع الحبر عن الملابس نهائياً.

الطريقة الكيميائية لإزالة بقع الحبر الأزرق:

1. اسكبي الكحول الأحمر على البقعة، وهو من أكثر الطرق فعالية لإزالة بقع الحبر عن الملابس.

يسكب الكحول مباشرة على منطقة البقعة، ويترك ليستقر لبضع دقائق، ثم تغسل الملابس كالعادة في الغسالة الآلية، وستكون القطعة خالية من الحبر.

2. الغمس في القليل من مطهر اليدين Hand sanitizer

مطهر اليدين وهو طريقة مخادعة أخرى لتغليف الكحول الأحمر. ففي حال عدم وجود كحول أحمر، فوضع أي نوع من مطهر اليدين، يمكن أن يزيل الحبر، ثم تغسل الملابس كالمعتاد.

3. ترطيب بقعة الحبر بسبراي الشعر:

فالكحول أيضاً واحد من المكونات الرئيسية في سبراي الشعر، يتم رش بقعة الحبر بسبراي الشعر وترطيبها، وستزول البقعة مباشرة، لكن ينبغي غسل الملابس بالغسالة جيداً.

4. استخدام صابون الجلي:

يمكن لسائل الجلي المستخدم لتنظيف الأوعية والأطباق، أن يعمل جيداً لتنظيف الملابس من بقع الحبر. يصنع محلول من 1/2 ملعقة صغيرة من سائل الجلي، 1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، و4 كوب من الماء الساخن، وتنقع الملابس فيه لمدة 30 دقيقة قبل غسلهم في الغسالة.

5. الغمس في القليل من النشادر:

يوضع القليل من النشادر مباشرة على بقعة الحبر، يترك ليستقر لبضع دقائق قبل فركها بخرقة رطبة.

لتأثير مضاعف، يوضع القليل من سائل الجلي أو الغسيل على الخرقة، يستمر بفعل ذلك حتى تختفي معظم بقعة الحبر، ويتبع ذلك بغسل الملابس كالمعتاد.

6. باستخدام معجون الأسنان:

يمدد القليل من معجون الأسنان فوق بقعة الحبر، لكن يمكن ألا تعمل هذه الطريقة مع كل أنواع النسيج .

فمعجون الأسنان ( ليس معجون الجل) سيكون نافعاً لفرم بقع الحبر، يتم تمديده بشكل مباشر على البقعة بالأصابع، ويفرك قليلاً، ثم تغسل الملابس كالمعتاد.

الطرق الطبيعية لإزالة بقع الحبر:

1. الخل الأبيض:

يتمتع الخل الأبيض بالكثير من خواص التنظيف المنزلية، ومن ضمنها إزالة بقع الحبر.

يسكب القليل من الخل الأبيض فوق البقعة، ثم تحضر عجينة من الخل الأبيض ونشاء الذرة.

تمدد فوق البقعة وتترك لتستقر لبضع ساعات قبل غسل القطعة بالغسالة.

2. الحليب:

تنقع قطعة الملابس بوعاء من الحليب الطازج طوال الليل، ولتجنب انبعاث رائحة سيئة، يحفظ الحليب والملابس أثناء النقع في الثلاجة، بعدها تغسل كالمعتاد ، وستختفي البقعة.

3. باستخدام نشاء الذرة:

يعد نشاء الذرة أيضاً مادة رائعة لإزالة بقع الزيت، بالإضافة إلى بقع الحبر.

يخلط القليل من نشاء الذرة مع القليل من الحليب لصنع عجينة رقيقة، وتدهن على البقعة، تترك لتستقر لساعتين قبل غسل الملابس بالغسالة.