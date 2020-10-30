طريقة رؤية الرسائل المحذوفة على واتسآب

المستقلة /- يعتبر تطبيق المراسلات الفورية المجانية واتسآب هو الأشهر عالميًا حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، والذى تم بيعه فى صفقة لشركة فيسبوك فى عام 2017، ليصبح شريكا أساسيا فى حياتنا اليومية سواء الشخصية فى العمل.

ومع الوقت أصدرت إدارة واتسآب عدة ميزات لمستخدميها لجذب أكبر عدد ممكن منهم، ومن بينها ميزة حذف رسائلهم من واتسآب، حيث الصور والفيديوهات والرسائل، وبالتالى تفادى إرسال أى محتوى بالخطأ و إنقاذ الموقف.

إلا أن هناك طريقة لرؤية هذه الرسائل المحذوفة، إلا أن لكل شىء ثمن لأن هذه الميزة من خلال تطبيقات واتسآب الغير رسمية،

وبحسب موقع Gadget 360 التقني، إليك خطوات استعادة وقراة الرسائل المحذوفة.

1- حمل و ثبت WhatsRemoved+ من متجر جوجل بلاي.

2- افتح التطبيق وقم بانهاء الإعدادات من خلال منح الوصول إلى جميع التصريحات والأذونات التي يطلبها التطبيق.

3- بعد منح التصريحات، اذهب للتطبيق، و اختر التطبيقات التي تري الاحتفاظ باشعاراتها.

4- اضغط على Yes,Save Files، ثم اختر Allow.

5- بعد ذلك يصبح بإمكانك تلقي كل الإشعارات على واتسآب بما في ذلك الرسائل المحذوفة.

6- افتح التطبيق واختر WhatsApp من الشريط العلوي.

جدير بالذكر أن التطبيق متاح فقط لهواتف أندرويد، دون آيفون، لأن الأخيرة تفحص متجرها بشكل دوري وتحذف أى تطبيق غير رسمي.