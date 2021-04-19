طريقة تنظيف المكيف قبل تشغيله على البارد هذا العام

طريقة تنظيف المكيف قبل تشغيله على البارد هذا العام

المستقلة /- تمر المملكة خلال الأيام الحالية المقبلة بموجة شديدة الحرارة تؤثر على عموم المناطق ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يرغب البعض في تشغيل أجهزة التكييف الباردة للمرة الأولى خلال هذا العام، ومبعد توقفها لفترة طويلة.

وفي هذا المقال سنتعرف على عدد من الخطوات للحفاظ عليه وتنظيفه لضمان وصولك الى اقصى استفادة منه للتبريد.

1 – يجب عليك اغلاق مفتاح التشغيل فبل البدء بأي شيء للحماية من الصدمات الكهربائية ولا تكتفِ بإغلاق زر التشغيل، بل بفصله عن الكهرباء بشكل كامل.

2 – القيام بتنظيف فلاتر الهواء وهي عادة ما تجدها تحت غطاء المكيف الخارجي مباشرة، مع الحرص على تنظيفها بشكل دوري شهرياً، ولكن يجب تركها حتى تجف ولا تتفاجئ من كمية الاتربة عليه.

3 – تنظيف اللفائف الموجودة في الوحدة الخارجية باستخدام منفاخ الهواء او السشوار على البارد، فان تراكم الاتربة على اجزائها بعمل على تقليل تدفق الهواء، وهذه الطريقة استخدمها مرة واحدة سنويا.

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4 – تنظيف أنوب صرف المياه من التكييف، باستخدام سلك رفيع أو بقوة شفط المكنسة الكهربائية، لتنظيفه من العوالق التي تسبب انسداده، وبالتالي تزيد من نسبة الرطوبة، التي تؤدي إلى تلطيخ الحوائط والسجاد بالماء الذي لم يتم صرفه.

6. فحص الأنبوب الواصل بين الوحدتين الخارجية والداخلية: مع بداية فصول الربيع والصيف واستخدام التكييف، يجب التأكد من أن هذا الأنوب لم يصبه الضرر نتيجة الرطوبة، التي تؤدي إلى تسريب الهواء البارد خارج المنزل.

7. الحفاظ على التكييف في فصل الشتاء: خلال تلك الفترة ومع عدم استخدام التكييف، اهتمي بتغطية الوحدة الخارجية لحمايتها من تغييرات الطقس في فصل الشتاء.