طرق وجسور ميسان تواصل حملتها في ادامة طريق عمارة كوت

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اكد مدير طرق وجسور ميسان يعقوب يوسف، السبت، أن دائرته مستمرة في ادامة الطرق الخارجية لمحافظة ميسان حتى اثناء ايام الجمع والعطل خاصة طريق عمارة كوت.

وقال يوسف أن الأعمال تضمنت قشط الاخاديد الطولية والمطبات الحاصلة في الطريق العام عمارة-كوت (ممر الاياب)

واشاد بجهود كوادر المديرية التي تعمل حتى في العطل الرسمية لغرض معالجة واصلاح الاضرار لتجنب الحوادث المرورية وتسهيل سير المركبات، منوها الى ان العمل سيستمر لكافة المناطق المتضررة،بدورة شكر يوسف تعاون اصحاب المركبات مع العاملين خدمة للصالح العام.