طرق ميسان تعلن استعدادها لتبليط طريق البتيرة -فجر قريبا

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أكدت مديرية الطرق والجسور في ميسان، اليوم الاثنين، عن قرب المباشرة ببتبليط طريق البتيرة فجر ال بدير الممر الثاني بطول 72.3كم .

وقال مدير الطرق يعقوب يوسف عند زيارته موقع العمل بالرغم من الظروف الجوية القاسية والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وقلة التخصيصات المالية لايزال العمل بالمشروع من قبل الشركات المنفذة مستمر ،مؤكدا بـن اغلب مقاطع الطريق ولكلا المقطعين جاهزة لاعمال التبليط الذي سوف تتم المباشرة به خلال الايام القليلة المقبلة

ولفت يوسف الى تهيئة معامل الاسفلت وتجهيز المواد الداخلة في الخلطات الاسفلتية ، منوها الى البدء بالتنقيب للمناطق الاثرية الواقعة على مسار الطريق من قبل هيئة الاثار لغرض ازالة التجاوز.

ودعا قيادة شرطة ميسان الى إزالة السيطرة الواقعة ايضا ضمن مسار الطريق بالرغم من المناشدات والكتب الرسمية الموجه إليهم ليتسنى لنا انجاز المشروع بصورة كاملة ليخدم المسافرين من والى الديار المقدسة والتقليل من الحوادث المرورية عندما يكون ذات ممرين .