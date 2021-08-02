طرق ميسان تعلن استعدادها لتبليط طريق البتيرة -فجر قريبا

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أكدت مديرية الطرق والجسور في ميسان، اليوم الاثنين، عن قرب  المباشرة ببتبليط طريق البتيرة فجر ال بدير  الممر الثاني بطول 72.3كم .

وقال مدير الطرق يعقوب يوسف عند زيارته موقع العمل بالرغم من الظروف الجوية القاسية والارتفاع الكبير  بدرجات الحرارة  وقلة التخصيصات المالية لايزال العمل بالمشروع من قبل الشركات المنفذة مستمر ،مؤكدا بـن اغلب مقاطع الطريق ولكلا المقطعين جاهزة لاعمال التبليط الذي سوف تتم المباشرة به خلال الايام القليلة المقبلة

ولفت يوسف  الى  تهيئة معامل الاسفلت وتجهيز  المواد الداخلة في الخلطات الاسفلتية ، منوها الى البدء بالتنقيب للمناطق الاثرية الواقعة على مسار الطريق من قبل هيئة الاثار لغرض ازالة التجاوز.

ودعا  قيادة شرطة ميسان الى إزالة السيطرة الواقعة ايضا ضمن مسار الطريق بالرغم من المناشدات والكتب الرسمية الموجه إليهم ليتسنى لنا انجاز المشروع بصورة كاملة ليخدم المسافرين من والى الديار المقدسة والتقليل من الحوادث المرورية عندما يكون ذات ممرين .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

موعد وصول جثمان الفنانة انتصار الشراح إلى الكويت لدفنها

اخر الاخبار

بيونسيه تحتل الصدارة بقائمة أعظم فيديو موسيقي فى التاريخ

اخبار العراق

شرطة ميسان  تنفي مقتل شخص على يد امرأتين

اخبار العراق

ذي قار تستلم  30 الف جرعة من لقاح فايزر

اخبار العراق

طرق ميسان تعلن استعدادها لتبليط طريق البتيرة -فجر قريبا

اخر الاخبار

زياد برجي ومحمد شاكر يُشعلان ليل اسطنبول فرحاً وطَرَباً 

رياضية

الدوري العراقي.. الكشف عن التشكيل المثالي للموسم الماضي

رياضية

الدوري العراقي.. الكشف عن التشكيل المثالي للموسم الماضي

رياضية

الشرطة يضم ثنائي الطلبة

رياضية

يوفنتوس يحسم مصير كيليني رسميا

رياضية

التطبيعية تناقش الاستحقاقات الدولية مع الأندية

اخر الاخبار

المغرب يكشف عن إجراءات مشددة لمواجهة موجة كورونا الجديدة

اخر الاخبار

الرئيس التونسي يأمر بإعفاء وزيرين من منصبيهما في الحكومة

اخر الاخبار

ملك الأردن يجتمع باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبى يكشف حقيقة وفاة عقيلة صالح بحادث سير

اخر الاخبار

محكمة إسرائيلية تؤجل البت بإخلال حى “الشيخ جراح”

اخر الاخبار

مصر.. بيان عاجل بعد تعرض القاهرة لهزة أرضية