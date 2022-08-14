طرق ميسان تعلم جاهزية الممر الثاني لطريق بتيرة -فجر أل بدير لزوار الاربعين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية طرق وجسور ميسان، الأحد، عن تقدم كبير في نسبة إنجاز الممر الثاني لطريق البتيرة الفجر (طريق ياحسين).

وقال  إعلام المديرية صار بالإمكان  ان يستخدم  الزائرين الطريق خلال الزيارة الأربعينية مما يسهل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية بعد ان يكون الطريق بممرين .

واشار الى ان محافظ ميسان علي دواي  زار موقع العمل و اطلع بشكل مباشر على المشروع خلال جولته الميدانية لمشروع الممر الثاني لطريق بتيرة فجر /المقطع الاول والمحال بعهدة شركة الجزيرة العربية وشريكه شركة تعمير بغداد مبيناً بان المحافظ  رافقة المعاون الفني  ومدراء الدوائر الخدمية والتقى بالكادر المشرف والمنفذ للمشروع مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من اجل اكمال المشروع وأعرب عن تفاؤله بعد الإعلان عن التقدم الكبير بنسب الانجاز

واضاف استمع المحافظ الى الملاحظات كافة وكان متفائلا للانجاز المتقدم للمشروع خاصة في فقرات التبليط (طبقة الاساس القيري والطبقة الرابطة ).

واوضح بان المحافظ   أشاد بدور مديرية طرق وجسور ميسان في متابعة العمل والتنفيذ بموجب المواصفات المطلوبة .منوها الى ان زيارة  المحافظ تاتي  لقرب زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) وضرورة تدشين هذا الطريق

يذكر بان هذا الطريق هو الوحيد الذي يربط ميسان بمحافظات الفرات وخصوصا النجف وكربلاء وهو الذي يسلكه الزوار الأجانب القادمين من ايران الى كربلاء ويسمى محليا بـ طريق الموت لكثرة الحوادث والاوراح التي زهقت بسبب ان الطريق ممر واحد

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