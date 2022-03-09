المستقلة /- يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس كل عام بيوم المرأة العالمي، للتعبير عن احترام المرأة وتقدير إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ ونظرًا لإيقاع الحياة السريع، أصبح الكثير من النساء يعانين من التوتر، وهو ما أثر على صحتهن النفسية وقدرتهن على الاستمتاع بحياتهن، لذا تقدم لكِ “سيدتي. نت”، وضمن شعار الحملة التي أُطلِقت هذا العام بتلك المناسبة #كوني-أنت، طرق علاج التوتر.

1-التمرين

تساعد ممارسة التمارين الرياضية على علاج التوتر وتحسين مزاجكِ

يعد التمرين بانتظام أحد أفضل الطرق لإرخاء جسمك وعقلك؛ وستعمل التمارين الرياضية على تحسين مزاجكِ وتساعدكِ للتخلص من التوتر، و لكن عليكِ أن تفعلي ذلك بانتظام حتى تؤتي ثمارها. مارسي ما يصل إلى ساعتين و 30 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدّة مثل المشي السريع أو 75 دقيقة يوميًا من التمارين الأكثر قوة مثل السباحة أو الجري أو الرياضات الأخرى.

2- ارخي عضلاتك

عندما تتوتري، تتوتر عضلاتك، لذلك يمكنك المساعدة في إرخائها وإنعاش جسمك من خلال الاستلقاء والتدليك والاستحمام بالماء الساخن والحصول على قسط جيد من النوم ليلًاً.

3- التنفس العميق

استرخي

خذي نفسًا عميقا ببطء

يمكن أن يؤدي التوقف وأخذ بعض الأنفاس العميقة إلى تخفيف الضغط وتقليل التوتر على الفور، وستندهشي من مدى شعورك بالتحسن بمجرد القيام بذلك. وما عليكِ سوى اتباع هذه الخطوات الخمس للتخلص من التوتر:

– اجلسي في وضع مريح مع وضعي يديك في حجرك وقدميك على الأرض، أو يمكنك الاستلقاء.

– اغلقي عينيك.

– تخيلي نفسك في مكان مريح، يمكن أن يكون على الشاطئ، في حقل عشب جميل، أو في أي مكان يمنحك شعورًا بالهدوء.

– خذي نفسًا عميقا ببطء “شهيق وزفير”.

– كرري ذلك لمدة 5 إلى 10 دقائق في المرة الواحدة.

4-اتبعي نظام غذائي صحي

سيساعدك اتباع نظام غذائي منتظم ومتوازن على الشعور بالتحسن بشكل عام، وقد يساعد أيضًا بالتحكم في حالتك المزاجية وتقليل التوتر. ويجب أن تكون وجباتك مليئة بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون للحصول على الطاقة، ولا تفوتي أي شيء، لأن ذلك ليس جيدًا بالنسبة لك ويمكن أن يضعك في مزاج سيئ، مما قد يؤدي في الواقع إلى زيادة توترك.

5-الإسترخاء

الحياة العصرية مزدحمة للغاية، وفي بعض الأحيان نحتاج فقط إلى الهدوء والاسترخاء. ويمكنكِ تجنّب التوتر نتيجة إيقاع الحياة باتباع الخطوات التالية:

– غيري توقيت ساعتك للأمام من 5 إلى 10 دقائق، وبهذه الطريقة ستصلين إلى الأماكن أبكر قليًلا وتتجنبي ضغوط التأخير.

– عند القيادة على الطريق السريع، انتقلي إلى الحارة البطيئة حتى تتمكني من تجنّب ازدحام الطريق.

-قسّمي الوظائف الكبيرة إلى وظائف أصغر، على سبيل المثال، لا تحاولي الرد على جميع الرسائل الإلكترونية إذا لم تكوني مضطرة لذلك – فقط اجيبي على عدد قليل منها.

7- احصلي على قسطٍ من الراحة

ستحتاجين إلى منح عقلك إجازة من التوتر، وإذا كنت من الأشخاص الذين يحبون تحديد الأهداف، فقد يكون ذلك صعبًا عليك في البداية، لكن حاولي الالتزام بالحصول على الراحة، وستجدين أن الأمر مثمرًا للغاية في علاج التوتر. تشمل الأشياء المريحة التي يمكنك القيام بها ما يلي، التأمل، واليوجا، والدعاء، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، وقضاء الوقت في الطبيعة.

8- تخلصي من أسباب التوتر

اكتشفي أكبر أسباب التوتر في حياتك، هل هي وظيفتكِ، تنقلاتك، دراستكِ؟، فإذا كنتِ قادرة على تحديد الأسباب، حاولي إقصائها من حياتك، أو على الأقل تقليلها، وإذا لم تتمكني من تحديد الأسباب الرئيسية للتوتر، فحاولي الاحتفاظ بدفتر يوميات للتوتر، وقومي بتدوين الوقت الذي تصبحين فيه أكثر قلقًا ومعرفة ما إذا كان بإمكانكِ تحديد نمط ما، ثم ابحثي عن طرق لإزالة أو تقليل هذه المحفزات.