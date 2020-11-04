طرق سريعة منزلية لتسكين ألم الاسنان الحاد
المستقلة/- هل تعرضت من قبل لنوبة شديدة من ألم الأسنان؟ إنه تقريباً لا يوجد شخص لم يجرب ألم الأسنان ولو لمرة واحدة على الأقل، ولعلنا جميعاً نعلم أنه من أشد أنواع الألم صعوبة ومعاناة، خاصة إذا كان الألم شديداً وممتداً للعصب، فكيف يمكن تسكين الم الاسنان الشديد ؟ وما العلاجات المنزلية لتخفيف الألم؟
ما هو ألم الأسنان الشديد؟
يحدث وجع الأسنان أو ألم الأسنان عند تهيج العصب الموجود في جذر السن أو محيط السن، إن عدوى الأسنان أو تسوسها أو إصابتها أو فقدها هي أكثر أسباب ألم الأسنان شيوعًا، قد يحدث الألم أيضًا بعد خلع الأسنان.
ينشأ الألم الشديد في بعض الأحيان من مناطق أخرى وينتقل إلى الفك، وبالتالي يبدو أنه ألم في الأسنان، تشمل المناطق الأكثر شيوعًا لانتقال ألم الأسنان منها وإليها مفصل الفك، والرأس عند نوبات الصداع، وآلام الأذن، والجيوب الأنفية، وقد يتطور الأمر في الحالات الشديدة جداً إلى مشاكل القلب العرضية، كما أنها بدوها قد تسبب آلام الفك.
ما أعراض ألم الأسنان الشديد؟
إن وجع الأسنان وآلام الفك شكاوى شائعة، قد يكون هناك ألم شديد عند الضغط، أو حساسية للمأكولات والمشروبات الساخنة أو الباردة.
قد يستمر الألم لفترة أطول من 15 ثانية بعد إزالة المهيج، ولكن مع زيادة مساحة الالتهاب، يصبح الألم أكثر حدة، وقد يشع على الخد أو الأذن أو الفك، تشمل العلامات والأعراض الأخرى التي قد تقودك إلى طلب الرعاية ما يلي:
- ألم شديد عند المضغ.
- حساسية للأشياء الساخنة أو الباردة.
- نزيف أو إفرازات حول الأسنان أو اللثة.
- تورم حول السن أو تورم في الفك.
- إصابة أو صدمة في المنطقة.
قد تترافق هذه العلامات والأعراض أحيانًا مع تسوس الأسنان أو كسر الأسنان أو أمراض اللثة، قد يشير تسوس الأسنان أو منطقة الاحمرار حول خط اللثة للأسنان إلى مصدر الألم، إذا نقرت على الأسنان المصابة، فقد يجعل الألم أكثر شدة، قد تشير هذه الإشارة إلى مشكلة في السن حتى إذا كانت السن طبيعية.
تسكين الم الاسنان الشديد في المنزل
عند المعاناة من آلام شديدة في الأسنان، يكون من الصعب حينها أن يعمل الطبيب للحشو أو الخلع أو الإجراءات الطبية الأخرى، لذلك إذا واجهت ذلك في المنزل، يمكنك تسكين الم الاسنان الشديد لحين الذهاب للطبيب بالطرق المنزلية الآتية:
- يمكن استخدام أدوية الألم دون وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، خذ هذه الأدوية كما هو محدد على العبوة.
- قد تشعر بالارتياح عند العض برفق على كرة قطنية منقوعة بـ زيت القرنفل، يمكنك الحصول على زيت القرنفل في معظم متاجر الأدوية والصيدليات.
- يمكن المضمضة بمغلي القرنفل بعد أن يصبح دافئاً، مع تركه لفترة على الأسنان المصابة.
- المضمضة بالماء الدافئ المضاف إليه بعض الملح.
عند المعاناة من آلام الفك:
- قد يكون الأسبرين مفيدًا للمشاكل في مفصل الفك لدى البالغين.
- يجب استخدام أسيتامينوفين (وليس الأسبرين) للأطفال والمراهقين.
- إذا حدث الألم في كل مرة تفتح فيها فمك على نطاق واسع، فإن “المفصل الصدغي الفكي الصدغي” قد يكون مصدر الألم، التثاؤب أو تناول قدر كبير من الطعام قد يزيد الألم، لذلك سوف يساعدك تحديد موعد مع طبيب الأسنان في العثور على السبب وعلاجه.
- تسكين الم الأسنان الشديد عند الطبيب
- لأن ألم الأسنان قد يكون له العديد من الأسباب، لذلك من الأفضل زيارة الطبيب لتحديد سبب المشكلة واتخاذ خطوات في علاجها، قد يتبع الطبيب إحدى الطرق الآتية في العلاج:
- في بعض الحالات، قد يجرب الطبيب حقنة حول السن للتحكم في الألم.
- إذا كان هناك تورم في اللثة أو الوجه أو كنت تعاني من الحمى مع الألم، فقد يتم وصف المضادات الحيوية.
- قد يتم إجراء عمليات الحشو أو سحب الأسنان أو غيرها من الإجراءات حسب ما تقتضيه الحاجة.
- سيكون خلع الأسنان هو الإجراء الأكثر احتمالاً مع وجود أسنان أطفال لبنية.
- في حالة الأسنان الدائمة إذا كانت المشكلة حادة، يتم إجراء علاج قناة الجذر (تنظيف الأعصاب والأوعية الدموية وإغلاق قنوات الجذر في السن) وإجراءات التاج بشكل عام. ةلا ةكنشكخ
- عادة ما يتم وصف المضادات الحيوية في حالة وجود حمى أو تورم في الفك، تتم هذه الإجراءات بشكل عام على مراحل.
- مع العناية بالألم والعدوى على الفور، والإجراءات الترميمية التي يتم إجراؤها في وقت لاحق (أسابيع إلى أشهر)، سوف تكون قادرًا على العودة إلى العمل أو المدرسة بمجرد شفائك.
- قد يخطط أطباء الأسنان وجراحي الفم لإجراءات إضافية في أنسب وقت.
- إذا كانت أسباب أخرى غير الأسنان أو الفك هي المسؤولة عن الألم، فسوف يعتمد العلاج على الحالة.
- متى يجب زيارة الطبيب؟
إن ألم الأسنان ليس بالشئ الذي يُستهان به على الإطلاق، لذلك لا تتردد في تحديد موعد مع طبيبك في الحالات الآتية:
- تعرض أسنانك لكسر أو إصابة أو حادث.
- تعرض تركيبات الأسنان التي قمت بعملها للسقوط.
- حدوث ألم شديد بعد خلع الأسنان واستمراره لعدة أيام.
- إذ كان الألم مرتبطاً بتورم في الوجه أو الفك. ألم ظهور أضراس العقل. عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب لفترة بسبب الألم.
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