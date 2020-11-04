طرق سريعة منزلية لتسكين ألم الاسنان الحاد

المستقلة/- هل تعرضت من قبل لنوبة شديدة من ألم الأسنان؟ إنه تقريباً لا يوجد شخص لم يجرب ألم الأسنان ولو لمرة واحدة على الأقل، ولعلنا جميعاً نعلم أنه من أشد أنواع الألم صعوبة ومعاناة، خاصة إذا كان الألم شديداً وممتداً للعصب، فكيف يمكن تسكين الم الاسنان الشديد ؟ وما العلاجات المنزلية لتخفيف الألم؟

ما هو ألم الأسنان الشديد؟

يحدث وجع الأسنان أو ألم الأسنان عند تهيج العصب الموجود في جذر السن أو محيط السن، إن عدوى الأسنان أو تسوسها أو إصابتها أو فقدها هي أكثر أسباب ألم الأسنان شيوعًا، قد يحدث الألم أيضًا بعد خلع الأسنان.

ينشأ الألم الشديد في بعض الأحيان من مناطق أخرى وينتقل إلى الفك، وبالتالي يبدو أنه ألم في الأسنان، تشمل المناطق الأكثر شيوعًا لانتقال ألم الأسنان منها وإليها مفصل الفك، والرأس عند نوبات الصداع، وآلام الأذن، والجيوب الأنفية، وقد يتطور الأمر في الحالات الشديدة جداً إلى مشاكل القلب العرضية، كما أنها بدوها قد تسبب آلام الفك.

ما أعراض ألم الأسنان الشديد؟

إن وجع الأسنان وآلام الفك شكاوى شائعة، قد يكون هناك ألم شديد عند الضغط، أو حساسية للمأكولات والمشروبات الساخنة أو الباردة.

قد يستمر الألم لفترة أطول من 15 ثانية بعد إزالة المهيج، ولكن مع زيادة مساحة الالتهاب، يصبح الألم أكثر حدة، وقد يشع على الخد أو الأذن أو الفك، تشمل العلامات والأعراض الأخرى التي قد تقودك إلى طلب الرعاية ما يلي: