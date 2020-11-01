طرق سحرية لتنظيف والعناية بالبشرة … تعرفي عليها

المستقلة … تلعب البشرة دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحتنا. إنها تحمينا من الأمراض والإصابات وتساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ، لذا فإن الحفاظ على بشرتنا في حالة جيدة أمر حيوي للحفاظ على الصحة العامة.

بينما يُباع الصابون إلينا كبضاعة ضرورية هدفيها التقشير – فهو يزيل خلايا الجلد الميتة ويحمل الزيوت والأوساخ – قد يكون أيضًا أحد الأشياء التي تضر أكثر مما تنفع هو الصابون.

استخدام منظف الوجه

أوّل خطوة لإزالة كل الأوساخ العالقة في البشرة، هو استخدام منظف الوجه. هذا الأخير يساعد في إزالة المكياج، الحدّ من الإفرازات الزائدة في البشرة و التخلّص من البكتيريا.

حمام البخار

لا تغضي النظر عن أهمية حمام البخار، فهو يساعد في تنظيف البشرة من الأوساخ العالقة وآثار المكياج، فتح مسام الوجه، التخلّص من الخلايا الميتة ومنح البشرة الحيوية والنضارة.

ماسك الوجه الطبيعي

عليكِ أن تختاري الماسك الطبيعي الذي يتلاءم مع نوع بشرتكِ، لترطيبها، تغذيتها من الأعماق والأهمّ تنظيفها والحد من المسامات المغلقة.