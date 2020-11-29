طرق زيادة سرعة الإنترنت المنزلي

المستقلة /-يعاني العديد من مستخدمي شبكات الانترنت من بطء سرعة إشارات الواي فاي Wi-Fi، وهو ما يعد مزعجا للغاية، وقد يتسبب في ذلك بعض العوامل الداخلية المحيطة بجهاز الإرسال أو تلك المتعلقة بكلمات مرور الواي فاي والتي تؤثر على الإشارة بشكل سلبي.

وتوجد بعض الحلول السريعة التي من الممكن أن تساعدك على تحسين سرعة الانترنت المنزلى الخاص بك والتي نستعرضها إليك فيما يلي:

كيفية تسريع سرعة الإنترنت المنزلي

1. مسح ذاكرة التخزين المؤقت:

يمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت على المتصفح إلى تشغيله بشكل أسرع، سواء كنت تستخدم متصفح جوجل “كروم”، أو متصفح موزوريلا “فايرفوكس”، ويمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت في متصفح كروم Chrome، من خلال النقر فوق النقاط الثلاثة الرأسية أعلى يمين الصفحة ثم اضغط على خيار فوق “أدوات إضافية”، ثم انقر فوق “مسح بيانات التصفح” وتحديد الإطار الزمني والبيانات التي تريد حذفها، ثم النقر فوق “مسح البيانات”.

2. تحديث المتصفح إلى احدث إصدار:

تعمل التطبيقات بصورة سيئة حين لا تتلقي التحديثات الدورية التي تطلقها الشركة المطورة لها بإنتظام، فحين تقوم باستخدام نسخة قديمة من المتصفح يمكن أن تبطئ عمله أو تجعله يتوقف عن العمل، ويحتوي متصفح “كروم” على قسم خاص ضمن قائمة الإعدادات تتيح لك التحقق من أنك على أحدث إصدار من المتصفح.

3. قياس سرعة الـ Wi-Fi:

لتتأكد من أن أجهزتك تعمل بنفس سرعة الإنترنت التى قد اشتركت بها، ويمكنك القيام بذلك من خلال الاستعانة بعدد من التطبيقات التى تقيس السرعة الفعلية لجهاز الواى فاى Wi-Fi الخاص بك، من بينها WiFi analyzer و Wi-Fi SweetSpots.

4. تغيير موقع جهاز الـ Wi-Fi:

يعد الحصول على مكان مميز لوضع جهاز إرسال الواي فاي Wi-Fi، سبب رئيسي في الحصول على إشارات قوية، لذا حاول وضعه في مكانا أعلى أو في غرف مختلفة حول المنزل لتحديد الموقع الأفضل في مجال تسريع الإنترنت.

5. تأمين جهاز الـ Wi-Fi الخاص بك:

ويمكنك ذلك بمساعدة التطبيقات التي تتيح لك اكتشاف ما إذا كان اتصال الواي فاي الخاص بك مسروقا أو قام شخصا بتهكير شبكاتك، ويمكنك الاستعانة بتطبيقات مثل Wi-Fi Protector Pro و تطبيق Wi-Fi Inspector.

6. تغيير كلمة سر الواي فاي Wi-Fi:

من المحتمل أن يكون إرسال الواي فاي Wi-Fi الخاص بك تم اختراقه ويرجع ذلك أنك أضافت كلمة سر ضعيفة أو سهلة التخمين، مما جعلها معرضة للاختراق وسرقة السرعة الخاصة بك دون أن تعلم، لذا قم بإضافة كلمة سر قوية يصعب تخمينها تحتوي على الحروف والأرقام.