طرق الوقاية من الجفاف خلال رمضان

المستقلة /- مع ساعات الصيام الطويلة لا بد من تناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على رطوبة الجسم ؛ لأنَّ ذلك سيساعد على منح الجسم جرعة من النشاط طوال اليوم. إليك طرق الوقاية من جفاف الجسم خلال رمضان:

– الحصول على كمية كافية من الماء

الماء ضروري للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، لذلك من الضروري شرب ثمانية أكواب من الماء يومياً؛ لأن نقص السوائل يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة؛ مثل صداع الجفاف، ومشاكل الجهاز الهضمي، والإمساك…

– تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة الشعور بالعطش، لذا من الأفضل تناول كوب من الماء النقي مع فاكهة حلوة مثل التمر؛ تمهيداً لتناول وجبة الإفطار.

– الكثير من الفواكه والخضروات

إن تناول الفواكه والخضروات ليس مفيداً للصحة فحسب، ولكنه يساعد أيضاً على ترطيب الجسم، حيث تحتوي بعض أنواع الفواكه والخضروات على نسب عالية من الماء، مما يجعلها طريقة مغذية ومنعشة لتجديد الجسم بعد يوم طويل من الصيام.

– تجنّب الأطعمة الحارّة أو المالحة

يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل والمالحة أن تزيد من حاجة الجسم إلى الماء، لذا لا بد من الالتزام بكميات صغيرة من هذه الأطعمة.

– تجنّب تناول المشروبات دفعة واحدة

شرب الماء دفعة واحدة سيجعل الجسم يطرده بعد فترة وجيزة، لذلك من الأفضل شرب الماء طوال الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور بشكل متوازن.

– عدم التعرض للحرارة وأشعة الشمس المباشرة

التعرّض للحرارة أمر لا مفر منه في مناخنا الحارّ، لكن يجب تجنّب الحرارة قدر الإمكان خلال ساعات الصيام، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى التعرق، مما يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم.

– إضافة بذور الشيا إلى المشروبات

يفضل إضافة بذور الشيا إلى كوب من الحليب وتناوله، خاصة خلال فترة السحور، حيث سيساعد ذلك على ترطيب الجسم بشكل كافٍ حتى موعد الإفطار.

– تجنب المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من السعرات الحرارية، كما أن محتواها العالي من السكر يتسبب في جفاف الجسم.