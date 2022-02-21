طرق الحفاظ على صحة طفلك خلال العام الدراسي

المستقلة /- يقضي الأطفال الكثير من الوقت في الفصول الدراسية حيث يمكنهم بسهولة نقل العدوى لبعضهم البعض.

وبعد دخول المدارس لا بد الحفاظ علي صحة طفلك من خلال تكوين بعض العادات المهمة، يمكن للوالدين أن يوضحا لهم كيفية جعل الصحة أولوية خلال العام الدراسي وذلك من خلال تعزيز مناعة طفلك.

فيمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم ، والحفاظ على نظام غذائي صحي، وإدارة التوتر، وممارسة الرياضة، وتخصيص وقت للضحك، والتأكيد على غسل اليدين في تقليل خطر إصابة طفلك بنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى ولذلك يمكن أن تتعرف علي طرق الحفاظ علي صحة طفلك خلال العام الدراسي.

المواظبة على غسل اليدين

يعد غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثطرق الحفاظ على صحة طفلك خلال العام الدراسيانية على الأقل من أهم الطرق لمنع انتشار المرض في الفصل وفي أي مكان آخر.

عندما يتلامس الأطفال مع الجراثيم ، يمكنهم بسهولة نشر تلك الجراثيم

غسل اليدين المتكرر يمكن أن يساعد في إبطاء انتشار الجراثيم

علم الأطفال كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح -ومتى يفعلون ذلك (بعد تنظيف أنوفهم ، واستخدام الحمام ، وقبل تناول الطعام) فهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض وبالتالي نقل العدوى للآخرين.

تقديم وجبة فطار صحية

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم عندما يتعلق الأمر بالطلاب.

تم تحديد وجبة فطور متوازنة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة كعامل مهم لوظيفة الدماغ والحفاظ على مستوى ثابت من الطاقة خلال اليوم. 12

وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام هم أكثر عرضة لاستهلاك العناصر الغذائية الكافية وتناول كميات أقل من الدهون الكلية والكوليسترول.

وبالمثل، فإن الحديد وفيتامين ب وفيتامين د يزيد بنسبة 20٪ إلى 60٪ عند الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام مقارنة بمن لا يتناولها.

الالتزام بمواعيد النوم

يعد التأكد من حصول أطفالك على قسط كافٍ من النوم جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحتهم. فتظهر الدراسات أن فقدان النوم يمكن أن يؤثر على الأطفال بعدة طرق.

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ضعف التركيز ، والسمنة ، والاكتئاب ، والتفكير في الانتحار ، والإصابات.

النوم ليس فقط جزءًا مهمًا من صحة الطفل الجسدية والعاطفية ؛ كما يمكن أن تلعب دورًا في مدى جودة أدائهم في المدرسة. وتشير الأبحاث إلى أن الأطفال ينامون أقل مما كانوا عليه قبل سنوات.

تقديم الغذاء الجيد

يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة المغذية بعد المدرسة سريعة وسهلة ولذيذة مثل الاختيارات المصنعة.

الوجبات الخفيفة مهمة أيضًا لأنها- عند دمجها مع وجبات صحية تساعد الأطفال في الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول وجبات خفيفة صغيرة بين الوجبات يعزز فكرة أن الأطفال يجب أن يأكلوا وجبات صغيرة ويأكلوا عندما يكونون جائعين. هذا يساعدهم على بناء عادات غذائية صحية.