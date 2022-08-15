طرفا الصراع يقرران اللجوء الى الشارع ومخاوف الاصطدام قائمة

المستقلة/- بعدما دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تظاهرة “مليونية” يوم السبت المقبل، بدء الاطار التنسيقي بتحشيد أنصاره لتنظيم تظاهرة مقابلة لم يحدد موعدها بعد. ليكون السؤال المطروح على الشارع العراقي “صراع التظاهرات .. مشروع حل ام بداية الاصطدام؟!”

وكان الصدر قد اعلن قبل يومين على لسان من يعرف بـ”وزير القائد” عن الاستعداد لتنظيم تظاهرة ضخمة دعا اليها جميع فئات الشعب من الراغبين بالإصلاح وتغيير النظام السياسي القائم على المحاصصة ومحاربة الفساد.

وحدد يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق التظاهرة، موجها بعدم حمل صوره، وعدم الهتاف باسمه في التظاهرة التي يرغب ان تكون باسم الغالبية من الشعب العراقي.

الاطار التنسيقي بدوره، دعا جماهيره مساء اليوم، عبر بيان من لجنة اطلق عليها “اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة” إلى الإستعداد العالي والجهوزية التامة للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى “تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات قادرة على رفع المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن العراقي من غلاء المعيشة وشحة الماء وانقطاع الكهرباء وغيرها” حسب تعبير البيان.

وكما في بيان الصدر فان لجنة التظاهرات في الاطار التنسيقي قالت أن التظاهرات التي تدعوا لها “ليست لحزب أو تيار أو جهة فهي تظاهرات الشعب الذي يحمي الدولة من أجل أن يعيش بأمان وسلام وسيادة واستقرار ، ومن أجل القضاء على البطالة والحرمان والفقر”.

ويبدو ان الفريقين قررا الصراع على كسب الشارع لبيان الحجم الجماهيري لكل منهما، بعدما مرّت الازمة منذ اعلان الانتخابات السابقة بمراحلة متعددة شملت الدعاوى القضائية لدى المحكمة الاتحادية التي زادت قراراتها الطين بلة، ليتم اللجوء الى تعطيل البرلمان تحت يافطة “الثلث المعطل” ، قبل ان يوجه الصدر نوابه الى تقديم استقالاتهم، الخطوة التي استغلها الاطار التنسيقي لاشغال المقاعد النيابية الشاغره بمرشحيه الذين خسروا الانتخابات.

ومع اعلان الاطار التنسيقي اسم مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة حتى لجأ الصدر الى خيار الشارع، ومن ثم اقتحام مجلس النواب وتعطيله بالاعتصام داخله، ومن ثم تنظيم التظاهرات الشعبية.

الاطار التنسيقي بدوره عمل على تنظيم تظاهرات لانصاره والاعتصام مقابل مدخل المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، لتصبح بغداد مقسمه بين الطرفين .

دعوة الصدر والاطار التنسيقي الى المظاهرات المليونية، المواجهة لبعضها يصعد من المخاوف بان يتحول المشهد السلمي الذي يعلنه الطرفان الى صدام، ولاسيما ان الجماهير الحاشدة اذا ما التقت مع بعضها يصبح السيطرة عليها صعبا، مع ارتفاع وتيرة الحرب الإعلامية، سواء على الفضائيات او وسائل التواصل الاجتماعي.

المشهد العراقي المعقد يجعل من الأغلبية الصامتة تشعر بالحسرة والغضب، اذ تعد الصراع هو صراع مصالح ومحاولة السيطرة على مقاليد البلد، مؤكدة ان الشعارات التي ترفع ولاسيما بشأن تحسين الخدمات، والإصلاح، والقضاء على الفساد، لا يمكن ان تتحقق بالادوات التي أوصلت البلد الى هذا الحال.

هذا ما دفع من يطلق عليهم التيار المدني، او التشرينيون الى التظاهر بمفردهم الجمعة الماضية، ولكن باعداد قليلة لا ترقى لان تشكل تيار ضاغط كما كان الامر في تشرين 2019.

وفي خضم اللجوء الى خيار الشارع، يحاول الاطار التنسيقي كسب ود الكرد والسنة، لغرض عقد جلسة للبرلمان يتم فيها انتخاب رئيسا للجمهورية، وبالتالي يصبح تكليف المرشح لرئاسة الحكومة امرا نافذا، وهو ما لا يرضي التيار الصدري وربما يدفعهم الى التمرد على الحكومة الجديدة اذا لم يتم التوصل الى اتفاقات معينة.

الامر المهم ان الحال وصل الى حد الخيار المصيري بالنسبة للمستقبل، اذ يرى الصدريون ان تشكيل حكومة يديرها ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، سيؤدي الى تهديد وجودهم واضعاف ثقلهم في الشارع العراقي. وهو الامر نفسه الذي يراه ائتلاف دولة القانون فيما لو شكلت حكومة يقودها التيار الصدري.

تبقى أبواب الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، والمستقبل السياسي في العراق ينذر بالخطر ان لم تكن هناك حلول وسط تنزع فتيل الازمة، وتبعد الشارع عن الصدام المخيف وسط امتلاك كلا الطرفين ترسانة أسلحة لا تستطيع الجهات الأمنية السيطرة عليها.