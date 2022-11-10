طرح برنامج Zoom قريبا لسيارات تسلا لإجراء مكالمات الفيديو

المستقلة/- ذكر تقرير theverge التقنى أنه سيتم إضافة Zoom قريبًا إلى سيارات Tesla وفقًا لإعلان رسمى صادر عن الشركة المصنعة لتطبيق مكالمات المؤتمرات بالفيديو الشهيرة، مما يسمح للسائقين بالمشاركة في مكالمات الفيديو والصوت دون استخدام جهاز محمول (عبر Drive Tesla Canada ).

وتم الإعلان عن هذا الإعلان من قبل مدير منتجات مجموعة Zoom في Zoom، ناتاشا واليا، خلال حدث Zoomtopia 2022 الثلاثاء من الأسبوع الجارى، إلى جانب عرض فيديو قصير يوضح أنه يعمل فى طراز Tesla Model Y.

ومن المرجح أن يستخدم تطبيق Zoom كاميرا Tesla داخل المقصورة الموجودة فوق الرؤية الخلفية المرآة، وZoom ليس له تاريخ إصدار رسمى لكنه سيأتى إلى “جميع طرازات Tesla الجديدة قريبًا.”

وكانت التفاصيل الأخرى مفقودة أيضًا من الإعلان، بما فى ذلك ما إذا كان Zoom سيعمل فقط على WiFi أو إذا كان بإمكان مالكي Tesla الذين يدفعون حاليًا مقابل الوظيفة الإضافية Premium Connectivity (9.99 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى الضرائب المعمول بها) إجراء مكالمات باستخدام خطة بيانات السيارة الخاصة.

ولا يُظهر الفيديو الذي يوضح الميزة أيضًا السيارة وهي تتحرك أثناء المكالمة ، لذا من المحتمل أن يتم تعطيل مكالمات Zoom ما لم تكن السيارة متوقفة.