طرح أكبر مشروع تأريخي عن كردستان في مكتبات طهران

المستقلة/-منصور /.. صدر مؤخراً عن المعهد الثقافي الكردستاني في طهران مجموعة “حركة بارزان” المكونة من ستة مجلدات ، التي نشرتها مجلة “ثالث” في العاصمة.

وعن المجموعة التي تسلط الضوء على تاريخ كردستان، حيث أن “حركة بارزان” هو عنوان مجموعة من 6 مجلدات تضم أكثر من 2300 وثيقة غير منشورة من أرشيف مركز توثيق اسطنبول ومركز التوثيق الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الإيرانية ومركز التوثيق الوطني الإيراني ووثائق في الصحافة والمطبوعات الإيرانية.

تم تجميع مشروع تجميع التأريخ للحركة الكردستانية وتحليله بجهود وكتابات “بهرام ولدبیغی”، الصحفي والباحث في التاريخ المعاصر، وتم إتاحته للمهتمين بالتاريخ الإيراني والكردي مؤخراً.

وتم إصدار هذا الأثر التاريخي، المشروع التأريخي الأكبر من نوعه في كردستان، في مجموعات مكونة من 6 مجلدات باللغتين الكردية والفارسية،باستخدام وثائق صالحة في مراكز الوثائق والمحفوظات في إيران وتركيا.

هذه المجموعة عبارة عن تأريخ للنضالات والحياة السياسية لثلاث شخصيات مشهورة في كردستان، بما في ذلك؛ نشر تاريخ الشيخ “عبد السلام بارزاني” والشيخ “أحمد بارزاني” والملا “مصطفى بارزاني” في المائة عام الماضية وذلك في سبيل مواجهة الطمر والتناسي التاريخي.

في السياق، صرّح بهرام ولدبیغی، مدير المعهد الثقافي الكردستاني في طهران، عن أحدث أعماله في مجال التأريخ: هذا العمل هو في الواقع أكبرمشروع تأريخي في كردستان؛ جرت فيه محاولة لأول مرة دراسة وتحليل حركة بارزاني والقادة الأكراد الثلاثة على أساس وثائق ومراسلات رسمية بين إيران والإمبراطورية العثمانية بناء على وثائق يستخدمها الباحثون في مجال التأريخ والتوثيق التاريخي.

وحول إصدار وإتاحة هذه المجموعة الرائعة للقراء، أكد ولدبیغی بالقول: في المستقبل القريب، خلال حفل أقيم في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق،وبحضور شخصيات علمية وسياسية وثقافية من كردستان وإيران، وتم الكشف عنه في مايو 2022 وفي نفس الوقت مع معرض طهران الدولي للكتاب، والذي يعتبر أكبر حدث ثقافي في إيران.

“بر تارك طوفان” هو عنوان كتاب آخر لـ بهرام ولدبیغی، حيث يستكشف خلاله حركة الملا “مصطفى بارزاني” من منظور الصحافة الإيرانية والعالمية، وهو عمل سبق أن انتظر وكشف عنه في طهران عام 2016 وعنوانه اختير لكتاب “سنة كردستان” في العام 2017.

وصدرت مؤلفات “حركة بارزاني” المكونة من 6 مجلدات باللغتين الكردية والفارسية وفي 5292 صفحة وتحمل العناوين التالية:

1- الشيخ “عبد السلام بارزاني” في الوثائق الإيرانية والعثمانية في 676 صفحة

2- الشيخ “أحمد بارزان” في وثائق إيرانية في 955 صفحة

3- الملا “مصطفى بارزاني” في الوثائق الوطنية الإيرانية في 933 صفحة

4- الشيخ “عبد السلام بارزان” في الرسائل الإيرانية والعثمانية في 676 صفحة

5- الشيخ “أحمد بارزان” في وثيقة الحروف أو الرسائل الإيرانية في 1119 صفحة

6- الملا “مصطفى بارزاني” في مجلة الصحف الإيرانية في 933 صفحة.