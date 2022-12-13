طبيب مغربي يستغل تواجده بقطر من أجل حملة توعوية للمشجعين

المستقلة/- استغل الدكتور المغربي، يونس لغريب الشهير عبر منصات التواصل الاجتماعية بأعماله الخيرية، تواجده في دولة قطر منذ انطلاق المونديال، من أجل إطلاق حملة توعوية جديدة.

وحرص الدكتور يونس لغريب منذ أن حط الرحال بدولة قطر لمتابعة مباريات المنتخب المغربي، على الاهتمام بتقديم نصائح طبية ميدانية لمشجعي النخبة والذين قدموا من مختلف دول العالم، إيمانا منه بدوره كطبيب ومؤثر في المجال الصحي و كمواطن مغربي يعمل من جهته لتمثيل المغرب أفضل تمثيل بعد النتائج المشرفة للنخبة الوطنية والتي رفعت علم المغرب عاليا.

وعن الحالات التي قدم فيها مشورته واستشاراته الطبية للمشجعين، قال لغريب إن الإجهاد والتعب الناجمان عن التوتر المتعلق بالمباريات التي خاضها المنتخب المغربي، كانت الأعلى نسبة، كون المغاربة جاؤوا من كل القارات لمؤازرة أسود الأطلس.

إلى جانب ذلك، التقى لغريب بعدد من نجوم المنتخب، على رأسهم حارس المرمى، ياسين بونو الذي تألق خلال جميع المباريات التي خاضها ضد كل من كرواتيا وإسبانيا والبرتغال.