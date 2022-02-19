طبيب عراقي يفقد حياته غرقا بعد انقاذ شخص باستراليا

المستقلة /- فقد الطبيب العراقي لقمان جبير حياته في سبيل انقاذ شخص تعرض للغرق في شواطىء ولاية Gold Coast الاسترالية

وبحسب ما هو متداول، ذهب جبير مع اثنين آخرين لانقاذ احد الصيادين من الغرق ولكن الموج العالي سحبه

فيما عثرت السلطات الاسترالية على جثته في وقت لاحق حيث تم ابلاغ عائلته واصدقائه.

وقالت السلطات الصحية في الولاية ان الشخصين الاخرين المرافقين للجبير تحت العلاج حاليا.

ويعمل الطبيب العراقي ( لقمان الجبير ) في مجال بحوث السرطان في ولاية كوينزلاند ووصل الى استراليا عام 2014 ويعتبر من الاشخاص والاطباء المتفانين في عمله.

وأسفت السلطات الصحية في ولآية كوينزلاند على رحيل الطبيب لقمان الذي يعتبر احد الاطباء الذين يعملون على تقنية نادرة جدا في مكافحة السرطان.