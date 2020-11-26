طبيب عراقي يبتكر قلب صناعي من الممكن أن ينقذ الآلاف

المستقلة /- ابتكر الطبيب العراقي آزاد النجار قلباً اصطناعياً من المؤمل أن ينقذ حياة آلاف المرضى.

والنجار، طبيب عراقي من زاخو، تخرج من كلية الطب في جامعة الموصل في تسعينات القرن الماضي وهاجر إلى السويد، تخصص هناك في جراحة المجاري البولية وعمل في الوقت ذاته على عدد من الابتكارات المتعلقة بأدوات الجراحة والأعضاء الميكانيكية لجسم الإنسان، لكن أهم إنجازاته التي يعمل عليها منذ أكثر من 20 سنة، هو صناعة قلب اصطناعي يؤدي وظائف القلب الطبيعي للإنسان.

والقلب الذي يعمل عليه الطبيب آزاد الآن في مراحله النهائية ويتم عمل التجارب عليه في المختبرات وفي الحيوانات قبل زراعته في جسم الإنسان بحلول عام 2023.

وما يميزه عن بقية القلوب الاصطناعية هو احتواؤه على بطينين وأذينين وصمامات تعمل بنفس نظام القلب الطبيعي، بالإضافة إلى مجسات وأجهزة تحسس تجعل القلب يضخ كمية الدم التي يحتاجها الجسم حسب النشاط البدني الذي يقوم به المريض.