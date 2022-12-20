طالبه بوقف القمع ودعم روسيا..بوريل يلتقي وزير خارجية إيران

المستقلة/- أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء على هامش القمة الإقليمية التي يستضيفها الأردن في السويمة على شواطئ البحر الميت، وطلب منه وقف قمع التظاهرات في إيران وانهاء الدعم العسكري لروسيا.

يأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى إلى طريق مسدود. وحضر اللقاء منسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا وعلي باقري كبير المفاوضيين الإيرانيين، بحسب مصدر دبلوماسي إيراني.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر “لقاء ضروري مع الوزير الإيراني (…) في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران”.

وأضاف “شددت على ضرورة الإنهاء الفوري للدعم العسكري لروسيا والقمع الداخلي في إيران”.

وأوضح بوريل أن الجانبين اتفقا على “إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وإعادة” إحياء الاتفاق النووي على أساس محادثات فيينا.

من جهته، أكد الوزير الإيراني أن بلاده “مستعدة لحل أي سوء تفاهم بالتعامل المباشر مع الجانب الأوكراني”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، “أدان عبد اللهيان نهج الدول الغربية في دعم المشاغبين وفرض عقوبات غير مشروعة” على بلاده “بذرائع كاذبة لحماية حقوق الإنسان”.

كما “نصح” الوزير الإيراني، الأوروبيين “بتبني نهج بناء وواقعي من أجل إعادة إطلاق الاتفاق النووي”، وفق المصدر نفسه.

وتتهم دول غربية إيران بتوفير طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا لاستهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا ضمن النزاع المستمر منذ شباط/فبراير. وفرضت أطراف عدة منها واشنطن والاتحاد الأوروبي، عقوبات إضافية على طهران بسبب هذا الملف.

وكان الوزير الإيراني رأى الإثنين أن القمة الإقليمية قد تشكّل فرصة لتحريك المباحثات المتعثرة منذ أشهر بشأن إحياء الاتفاق النووي.

المصدر: يورونيوز