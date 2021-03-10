طالبتان بجامعة ميسان يكتشفن خطأ في كتب طبية منهجيه عالمية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت رئاسة جامعة ميسان، الأربعاء، بان طالبتين من طلبة كلية الطب اكتشفتا خطأ مطبعيا في كتاب منهجي يخص الطب .

وقالت رئاسة الجامعة في بيان ان طالبة المرحلة الرابعة دنيا خلف محمود اكتشفت ،خطأ مطبعيا في كتاب الجراحة العامة للمرحلة الرابعة Baily and Love’s short practice of surgery ” ” الصادر عن دار النشر (CRC press ) العالمية .

واضافت كما أن طالبة المرحلة الثانية زهراء تحسين علي اكتشفت هي الاخرى خطأ طباعيا آخر في كتاب التشريح للمرحلة الثانية Grant’s Atlas of Anatomy ” ” الصادر عن دار النشر (Lippincott Williams ) العالمية .

وفور اكتشاف الخطأ واعلام الكلية به ، قامت عمادة الكلية بإحالة الاخطاء الى اللجان العلمية في فرعي الجراحة والتشريح ، وتبين صحة ذلك.

البيان اوضح قيام الطالبتان بأرسال تصحيح الاخطاء الى الشركة التي يرجع طباعة الكتب اليها ، وسيتم تعديل الاخطاء في النسخ الجديدة .

والجدير بالذكر بأنه سبق وان اكتشفت الطالبة دنيا خلف محمود في عام 2018 خطأ في كتاب التشريح للمرحلة الثانية ” Snell’s Clinical Anatomy by regions ” والذي يصدر عن دور النشر Lippincott Williams العالمية .

من ناحيتها ثمنت عمادة الكلية جهود الطالبتين لجديتهم ودقتهم في الدراسة ، حيث تعتبر هكذا نشاطات دليل على قدرة العقل العراقي في الوصول الى التفوق العلمي والابداع المتميز .