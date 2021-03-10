طالبتان بجامعة ميسان يكتشفن خطأ في كتب طبية منهجيه عالمية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت رئاسة جامعة ميسان، الأربعاء، بان طالبتين من طلبة كلية الطب اكتشفتا خطأ مطبعيا في كتاب منهجي يخص الطب .

وقالت رئاسة الجامعة في بيان ان طالبة المرحلة الرابعة دنيا خلف محمود اكتشفت ،خطأ مطبعيا في كتاب الجراحة العامة للمرحلة الرابعة  Baily  and Love’s short practice of surgery ”  ” الصادر عن دار النشر (CRC press ) العالمية .

واضافت كما أن  طالبة المرحلة الثانية زهراء تحسين علي اكتشفت هي الاخرى خطأ طباعيا آخر في كتاب التشريح للمرحلة الثانية   Grant’s Atlas of Anatomy ” ”  الصادر عن دار النشر (Lippincott Williams ) العالمية .

وفور اكتشاف الخطأ واعلام الكلية به ، قامت عمادة الكلية بإحالة الاخطاء الى اللجان العلمية في فرعي الجراحة والتشريح ، وتبين صحة ذلك.

البيان اوضح قيام الطالبتان بأرسال تصحيح الاخطاء الى الشركة التي يرجع طباعة الكتب اليها ، وسيتم تعديل الاخطاء في النسخ الجديدة .

والجدير بالذكر بأنه سبق وان اكتشفت الطالبة دنيا خلف محمود  في عام  2018  خطأ في كتاب التشريح للمرحلة الثانية  ” Snell’s Clinical Anatomy by regions ” والذي يصدر عن دور النشر Lippincott Williams العالمية  .

من ناحيتها ثمنت  عمادة الكلية جهود الطالبتين لجديتهم ودقتهم في الدراسة ، حيث تعتبر هكذا نشاطات دليل على قدرة العقل العراقي في الوصول الى التفوق العلمي والابداع المتميز .

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