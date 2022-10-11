طالبة عراقية تحقق المركز الاول في مسابقة arab starpack

المستقلة/- للعام الثاني على التوالي تحقق الطالبة العراقية مودة محمد حامد المركز الأول في مسابقة التصميم arab starpack . التي تقام في لبنان بمشاركة طلبة من عموم الدول العربية وتختص بتصاميم (التعبئة والتغليف).

وتُنظم المسابقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع المركز اللبناني للتغليف (ليبان باك) و تستهدف طلاب الجامعات في الدول العربية.

ويندرج تنظيم هذه المسابقة كجزء من رسالته في ضمان التنمية الصناعية الشاملة و المستدامة وذلك عبر إشراك الشباب و تزويدهم بفرصة قيمة من خلال إطلاق العنان لإبداعاتهم وتطوير التغليف لمنتجاتهم الوطن.

و قد تم اعتماد المسابقة من قبل منظمة(WPO ) العالمية للتغليف حيث يتأهل الفائزون في المسابقة مباشرة للاشتراك في مسابقة التغليف العالمية التي تنظمها المنطمة العالمية للتغليف ما يمنح الفائزينفرصة لعرض مشاريعهم على المستوى الدولي

وتشاركة الطالبة المبدعة مودة محمد حامد للعام الثاني على التوالي في المسابقة ممثلة عن كلية الفنون في جامعة بابل وتحقق نتائج متقدمة للتصاميم التي تقدمها باشراف الأساتذة في الكلية..

وتذكر مودة ان المسابقة تشترط بالتصاميم المقدمة أن تكون لمنتج يصنع في بلد المشارك، وان تكون التصاميم عملية وتسعى لتطوير تسويق المنتج ، إضافة الى أن يكون النموذج المقدم سهل الاستعمال، من ناحية الخزن والاستخدام والمساحة والحفاظ على من منتج من ناحية matelials وأن يكون صديق للبيئة وهذه الأمور يجب ان توضح جميعها ضمن تفاصيل العمل المشارك.

وعن تصميمها الفائز للعام الحالي والذي يتعلق بمنتج (بهارات الملوية) تقول مودة “لقد قمت بتغيير التصميم المرئي الى بساطة وحركة تليق باسم المنتج وتمثل محل تصنيعه وعناصر اقل وتدرجات للونين لان كثرة العناصر تشتت العميل”

واستطاعت مودة التي تخرجت في قسم التصميم بكلية الفنون الجميلة جامعة بابل للعام الدراسي 2021-2022 ، من الحصول على المركز الأول على المشاركين العراقيين والثاني على المشاركين العرب للعام 2022، فيما أحرزت المركز الأول على العرب والعراقيين في العام الماضي.

يذكر ان المصممة الواعدة مودة محمد تجيد التحدث بلغات اجنبية غير العربية كما شاركت مع العديد من المنظمات، وتمارس هواية الرسم والكتابة .