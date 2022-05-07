طالبان تفرض ارتداء البرقع على النساء في الأماكن العامة

طالبان تفرض ارتداء البرقع على النساء في الأماكن العامة

المستقلة/- أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله اخوند زاده،السبت، النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة في أحد اكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة المتطرفة على الحكم مجددا العام الماضي.

وجاء في مرسوم صادر عن اخوند زاده كشفت عنه سلطات حركة طالبان أمام الصحافيين في كابول “ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشيا مع التقاليد”.

وأضاف المرسوم أن النساء متوسطات العمر “ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالا من غير المحرمين”.

وأَضاف المرسوم انه “يفضل أن تلازم النساء المنزل” إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.

وخلال فترة حكمهما الأولى بين 1996 و2001 فرضت حركة طالبان قيودا مماثلة على النساء.

المصدر: يورونيوز