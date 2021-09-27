طالبان تحظر حلق اللحى وتشغيل الموسيقى

المستقلة /- أصبح محظورًا حاليًا على الحلاقين في مقاطعة هلمند بأفغانستان حلق لحى الرجال وتشغيل الموسيقى في محالهم، وفقًا لبيان صادر عن إدارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة بقيادة طالبان في الإقليم.

وقالت السلطات المحلية، الأحد، في بيان: “علمت على وجه السرعة أنه من اليوم أصبح حلق اللحى وعزف الموسيقى في صالونات الحلاقة والحمامات العامة ممنوعًا منعًا باتا”.

وأضاف البيان: “إذا تبين أن أي صالون حلاقة أو حمام عام قد حلق لحية أي شخص أو تشغيل موسيقى، فسيتم التعامل معه وفقا لمبادئ الشريعة ولن يكون له الحق في تقديم شكوى”.

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