طارق حرب : عدم عقد جلسات البرلمان سببه تمتع المجلس بعطتله التشريعية

المستقلة /- أكد الخبير القانوني طارق حرب أن عدم عقد جلسات مجلس النواب حتى ، سببه ان المجلس يتمتع بعطلته التشريعية (وإن لم يتم الاعلان عنها).

وقال حرب في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “البرلمان بدأ عطلته في الثالث من تموز الماضي وتنتهى في الثالث من أيلول المقبل، أي أن البرلمان الآن في فترة العطلة البرلمانية، وبعدها تبدأ السنة الرابعة، وهذه مواعيد دستورية لا يمكن التلاعب بها”.

وأضاف: “يستطيع البرلمان أن يعقد جلسات له إذا كان هناك طارئ أو إذا طلب رئيس البرلمان ذلك أو عدد من النواب، شريطة أن يكون عقد الجلسات لأمر طارئ فقط، ولا يحق لهم وضع جدول أعمال خلال فترة العطلة التشريعية، وإنما يجري تحديد الدعوة للجلسة أثناء العطلة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تضع برامج خاصة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

اخبار العراق

طارق حرب : عدم عقد جلسات البرلمان سببه تمتع المجلس بعطتله التشريعية

اخر الاخبار

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أهالي حي الشيخ جراح بمواد كيميائية

اخر الاخبار

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تونس

اخر الاخبار

اختطاف وذبح هذا الفنان الكوميدي..شاهد

اخر الاخبار

العراق: 9 زلازل في المثلث الحدودي

اخبار الاردن

بحث تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع اذربيجان

اخبار الاردن

بحث تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع اذربيجان

اخبار الاردن

90 مليون دينار صافي أرباح مناجم الفوسفات النصفية

اخر الاخبار

للمرة الثانية.. زينة عماد تشارك محمد حماقي الغناء بالسعودية

اخر الاخبار

فيديو.. نيكول سابا تهدي جمهورها “الجو حلو”

اخر الاخبار

فيديو طريف لنوال الزغبي وماغي بو غصن على أنغام “ارقص”

اخر الاخبار

شريهان تروى قصة مؤثرة عن ابنتها

ثقافة وفنون

فيديو.. ياسر جلال يحدث ضجة بعد طرح برومو “الديب”

اخر الاخبار

فيديو.. عمرو خالد ينسحب على الهواء بسبب هذا السؤال

اخر الاخبار

فيديو.. ويل سميث يجسد شخصية ريتشارد ويليامز فى King Richard

اخر الاخبار

نظرية الأمننة… قراءة نقدية (الحلقة الثانية)