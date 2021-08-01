طارق حرب : عدم عقد جلسات البرلمان سببه تمتع المجلس بعطتله التشريعية

المستقلة /- أكد الخبير القانوني طارق حرب أن عدم عقد جلسات مجلس النواب حتى ، سببه ان المجلس يتمتع بعطلته التشريعية (وإن لم يتم الاعلان عنها).

وقال حرب في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “البرلمان بدأ عطلته في الثالث من تموز الماضي وتنتهى في الثالث من أيلول المقبل، أي أن البرلمان الآن في فترة العطلة البرلمانية، وبعدها تبدأ السنة الرابعة، وهذه مواعيد دستورية لا يمكن التلاعب بها”.

وأضاف: “يستطيع البرلمان أن يعقد جلسات له إذا كان هناك طارئ أو إذا طلب رئيس البرلمان ذلك أو عدد من النواب، شريطة أن يكون عقد الجلسات لأمر طارئ فقط، ولا يحق لهم وضع جدول أعمال خلال فترة العطلة التشريعية، وإنما يجري تحديد الدعوة للجلسة أثناء العطلة”.