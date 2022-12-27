طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية في العمق الروسي

المستقلة/- ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة جوية روسية في منطقة ساراتوف.

وقالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت الطائرة المسيرة أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري، مبينة أنه “نتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب ثلاثة جنود فنيين روس كانوا في المطار بجروح قاتلة”.

ولم تعلن أوكرانيا مطلقاً مسؤوليتها علنا عن الهجمات داخل روسيا ولكنها قالت إن مثل هذه الحوادث هي “العاقبة الأخلاقية” للغزو الروسي.