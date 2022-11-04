طائرات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

المستقلة/-شنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، غارات على مواقع لفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

ويأتي الهجوم الجديد وهو الأول من نوعه منذ عملية “الفجر” في أغسطس/ آب الماضي، ردا على هجمات أمس الخميس من قطاع غزة.

وتقول مصادر محلية إن الهجمات الإسرائيلية فجر اليوم استهدفت محافظة الوسطى بقطاع غزة، ومخيم المغازي وسط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الغارات استهدفت موقعا عسكريا لتطوير وإنتاج الصواريخ، تابع لحركة حماس بوسط قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الجيش استهدف الموقع العسكري التابع لحماس بوسط غزة، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية.

ومساء أمس الخميس أطلق صاروخ واحد على الأقل من غزة، باتجاه إسرائيل سقط بمنطقة مفتوحة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ولم يعرف وقتها إن كانت حماس أو حركة الجهاد الإسلامي هي من أطلقت الصاروخ.

واغتيل أمس الخميس فاروق سلامة؛ أحد عناصر “الجهاد الإسلامي” في جنين، حيث رجحت مصادر إسرائيلية أن يكون ذلك دافع إطلاق الصاروخ أمس الخميس.

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