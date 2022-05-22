ضم أكثر من 40 لوحة .. معرض تشكيلي نسوي في ميسان بمشاركة 16 فنانة

ضم أكثر من 40 لوحة .. معرض تشكيلي نسوي في ميسان بمشاركة 16 فنانة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أقامت جمعية التشكيليين فرع ميسان المعرض التشكيلي النسوي بمشاركة 16 فنانة من المحافظة وتضمن عرض أكثر من 40 لوحة فنية تنوعت بتنوع المشاركين في المعرض ويستمر لعشرة أيام.

وقالت الفنانة صبا العكيلي عضو الجمعية لـ(المستقلة) إن المعرض شاركت فيه 16 فنانة تشكيلية من ميسان وهو معرض تخصصي أقيم للنساء بهدف إبراز طاقاتهم وتسليط الأضواء على الفن المرهف الذي يعكس إحساس المرأة الميسانية وقد حظي المعرض بإعجاب الحاضرين.

وأشارت إلى أن الجمعية تستمر في احتضان وإقامة هكذا معارض وقد خصصت معرضا دائما لفنانين شباب ورواد من ميسان.