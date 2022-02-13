ضمن برنامج المراشـنة ..حملة لإطفاء مضخات الماء المتجاوزة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..نفذت مديرية الموارد المائية  في ميسان حملة واسعة لاطفاء المخضخات المائية المتجاوزة على نهر المجر الكبير.

وقالت المديرية ان الحملة تهدف لإطـفاء المضـخات الزراعـية المتجـاوزة علـى جدول المراشنـة على جانبي نهـر المجـر الكـبير بغية إيصال الماء إلى نهري العدل والوادية في قضاءالمجر .

وبينت أن الحملة نفذت  بحضور مـمثل قائمـقامية القـضاء، وبالتنسـيق مع دائـرة كهـرباء المـجر الكبير، ويإسنـاد أمني من شـرطة القضـاء، داعية  جمـيع الفلاحيـن والمزارعـين الإلـتزام بجـدول المراشـنة من أجـل وصـول المـياه للجـميع، ومساهمـة منهـم في تحـقيق العـدالة في التوزيعـات المائـية.

من جانب آخر باشرت المديرية  بتطـهير وتنظـيف مقـدم أسـالة المـاء الرئيسـية لناحـية العـدل من الترسـبات الطيـنية والحشـائش؛ بهدف تغـذية ممصـات الأسـالة بالميـاه وإيصـالهـا للمنـازل، وبالتنسـيق مع مديـرية صيـانة مشـاريع الـري والبـزل..

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