ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

المستقلة/_ سرى جياد/ كشف عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين عن وجود ضغوطات تمارس من قبل عائلة البارزاني تجاه عائلة طالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال عضو كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب الدكتور غالب محمد علي.

وقال شمس الدين ان السلطات الامنية في محافظة السليمانية القت القبض مؤخراً على ثلاث متهمين كان لهم ادواراً رئيسية في تسهيل محاولة الاغتيال الفاشلة،ومن ثم تهريب المتورط الرئيسي فيها الى خارج محافظة السليمانية.
واكد ان المتهمين الثلاث يسكنون محافظة السليمانية،ويحملون رتب عسكرية في القوات الامنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وبين شمس الدين ان ضغوطاً هائلة تمارس على عائلة الطالباني من قبل عائلة البارزاني لاطلاق سراح المتهمين بهذه العملية النكراء،لغلق الملف بصورة نهائية،مطالباً السلطات الامنية والقضائية في محافظة السليمانية الى عدم الرضوخ لمثل هذه الضغوطات والتي تحاول تكريس نظام “المافيات” في محافظات الاقليم.

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