ضرغام إسماعيل سنظهر بمستوى مختلف امام السعودية ونامل بالفوز فيها لاسعاد الجماهير

المستقلبة/- قال لاعب المنتخب الوطني العراقي ضرغام إسماعيل، اليوم الاحد، ان الجماهير العراقية لم تؤازرنا طيلة مباراتنا أمام المنتخب العماني وتركيزها كان على حفل الافتتاح فقط.

وذكر إسماعيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق والسعودية، “يوجد فرق بين التشجيع والمشاهدة، نتمنى من الجماهير ان تساند وتشجع الفريق بقوة حتى الدقيقة الأخيرة”، مبينا، “الجماهير العراقية لم تؤازرنا طيلة المباراة السابقة امام عمان وتركيزها كان على حفل الافتتاح فقط”.