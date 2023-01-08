ضرغام إسماعيل سنظهر بمستوى مختلف امام السعودية ونامل بالفوز فيها لاسعاد الجماهير

المستقلبة/- قال لاعب المنتخب الوطني العراقي ضرغام إسماعيل، اليوم الاحد، ان الجماهير العراقية لم تؤازرنا طيلة مباراتنا أمام المنتخب العماني وتركيزها كان على حفل الافتتاح فقط.

وذكر إسماعيل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق والسعودية، “يوجد فرق بين التشجيع والمشاهدة، نتمنى من الجماهير ان تساند وتشجع الفريق بقوة حتى الدقيقة الأخيرة”، مبينا، “الجماهير العراقية لم تؤازرنا طيلة المباراة السابقة امام عمان وتركيزها كان على حفل الافتتاح فقط”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

مدرب المنتخب الوطني كاساس: علينا الفوز بكأس الخليج

اخر الاخبار

زيدان ضمن قائمة اهتمامات منتخب الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة

اخر الاخبار

المدرب المساعد للمنتخب السعودي : لا نخشى الجمهور العراقي فاللاعب السعودي معتاد على…

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو الكهرباء لبدء التحضيرات من الآن لموسم الصيف المقبل

اخبار العراق

النزاهة : ضبط عمليات تلاعب من قبل مدير اذاعة الديوانية

اخبار العراق

نهاية الاسبوع.. نائب يرجح استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الخارجية الأمريكية تعتمد الاسم الجديد لـ”تركيا” في مراسلاتها

اخر الاخبار

ضرغام إسماعيل سنظهر بمستوى مختلف امام السعودية ونامل بالفوز فيها لاسعاد الجماهير

اخر الاخبار

زيدان ضمن قائمة اهتمامات منتخب الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة

اخر الاخبار

المدرب المساعد للمنتخب السعودي : لا نخشى الجمهور العراقي فاللاعب السعودي معتاد على اللعب

اخبار العراق

عالية نصيف تدعو الكهرباء لبدء التحضيرات من الآن لموسم الصيف المقبل

اخر الاخبار

شاشة جديدة لعشاق الألعاب من آسوس

اخر الاخبار

الاثنين .. انطلاق تجربة فضائية مثيرة للمرة الاولى

اخر الاخبار

الاثنين .. انطلاق تجربة فضائية مثيرة للمرة الاولى

اخبار العراق

النزاهة : ضبط عمليات تلاعب من قبل مدير اذاعة الديوانية

اخر الاخبار

في اول اسبوع من 2023..إيلون ماسك يخسر 11 مليار دولار

اخبار العراق

نهاية الاسبوع.. نائب يرجح استئناف جلسات مجلس النواب الاعتيادية

اخبار العراق

تحالف الفتح.. مصطفى الكاظمي هرب الى الامارات

اخر الاخبار

اعتقال صحفيين بعد بث مقطع فيديو لرئيس جنوب السودان وهو يتبول على نفسه

اخبار العراق

السفيرة الامريكية ترحب بقرار تمليك الإيزيديين في قضاء سنجار

اخر الاخبار

بانتظار مواجهة اليوم..فياريال يقدم هدية لـ برشلونة ويهزم ريال مدريد

اخبار العراق

الاتحاد الكردستاني يشكل لجنة تحقيقية بملف لاهور الشيخ جنكي

اخر الاخبار

اتحاد التاريخ والإحصاء يمنح  ميسي جائزة أفضل صانع ألعاب في 2022