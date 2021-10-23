ضرب محافظ ايراني في حفل امام وزير الداخلية – فيديو

المستقلة /- أمام عدسات وسائل الإعلام، تلقى الحاكم الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران، زين العابدين رضوي، صفعة قوية أثناء حفل تنصيبه.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية لقطات تظهر شخصا مجهولا، وهو يخرج فجأة من وراء الكواليس خلال كلمة محافظ أذربيجان الشرقية الجديد ويوجه صفعة قوية إلى وجه الأخير.

وسرعان ما هرع أشخاص آخرون إلى التدخل للقبض على المعتدي.

المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية يتلقى صفعة

زين العابدين خرم رضوي المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية يتلقى صفعة من قبل أحد المشارکين في مراسيم تقديمه السبت 23 أكتوبر #IranProtests pic.twitter.com/4vGy4V8RRB — إيران الحرة (@IranAlhurra) October 23, 2021

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا الحادث جاء على مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل.

وادعت بعض التقارير الإيرانية وجود دوافع شخصية وراء الاعتداء على المحافظ الجديد، وزعمت أن هذا الشخص المجهول من منتسبي القوات المسلحة.

غير أن رضوي قال لاحقا خلال الحفل إنه لا يعرف المعتدي عليه، مضيفا أنه يعتبر هذا الشخص من الأعداء لكنه لا يعتزم تقديم شكوى ضده.