ضربة جديدة.. شركات طيران إماراتية تعلن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت شركتا “الاتحاد” للطيران و”فلاي دبي” الإماراتيتان، تعليق رحلات المسافرين والشحن إلى العاصمة الإسرائيلية ​تل أبيب​ بصفة مؤقتة.

ونقلت وكالة “رويترز” بيان الشركتان، اللتان قررتا إلغاء رحلتين مجدولتين من ​أبوظبي​ إلى تل أبيب ومن تل أبيب إلى أبوظبي، اليوم الأحد.

وقالت شركة “الاتحاد” للطيران التي تعمل من أبوظبي على موقعها على الإنترنت، إنها “علقت جميع رحلات الركاب والبضائع اعتبارا من يوم الأحد بسبب الوضع في إسرائيل”.

وأضافت الشركة: “تتابع الاتحاد الوضع في إسرائيل وتواصل البقاء على اتصال وثيق مع السلطات ومصادر المعلومات الأمنية”.

وألغت “فلاي دبي” رحلاتها من دبي اعتبارا من يوم الأحد، طبقا لما جاء في موقعها على الإنترنت على الرغم من تسيير رحلتين يوم السبت.

وبحسب الموقع من المقرر تسيير رحلات الأسبوع المقبل.

وفي الآونة الأخيرة سيرت الشركة عدد رحلات أقل من الرحلات الأربع اليومية المقررة، ما يشير إلى انخفاض في الطلب.

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