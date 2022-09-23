ضربات الترجيح تبعد العراق عن نهائي بطولة عمان الدولية

المستقلة/- خرج المنتخب العراقي من المنافسة على بطولة الأردن الدولية الودية بعد خسارته،الجمعة، امام منتخب عمان بضربات الجزاء الترجيحية.

وانتهى وقت المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما حيث سجل عمر المالكي لمنتخب عمان في الدقيقة 83 قبل ان يعادل ايمن حسين النتيجة في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبعد اللجوء الى ضربات الترجيح بشكل مياشر دون لعب أوقات إضافية فاز الفريق الغماني بنتيجة (4-3)

حيث سجل للعراق ( امجد عطوان، وهيران محمد، و اسو رستم) فيما اخفق ( ايمن حسين، و شيركو كريم) فيما سجل لعمان ( عصام الصبحي، معتز صالح، محمد صالح، جميل اليحمدي)، فيما اخفق ( صلاح اليحياني، وعمر المالكي)