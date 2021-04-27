ضبط 31 قطعة أثرية معدة للتهريب في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..أفادت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء ،عن  ضبط قطع أثرية معدة للتهريب في منطقة سيد احمد الرفاعي جنوب غرب المحافظة .

وذكرت مديرية الشرطة في بيان ، أن مفارز قسم شرطة حماية الآثار والتراث تمكنت من ضبط 31 قطعة أثرية مختلفة الأنواع والأحجام معدة للتهريب ، مبينةً أن ضبط تلك الآثار جاء من خلال تفقد المواقع الأثرية في عموم المحافظة .

واشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وإحالتها إلى دائرة المتاحف العامة التابعة الى هيئة الاثار والتراث وتم اجراء الفحص عليها من قبل اللجنة الفنية المختصة بالمتحف العراقي ، حيث تبين انها قطع اثرية وتنطبق عليها احكام قانون الاثار والتراث رقم (٥٥) لسنة 2002 .

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