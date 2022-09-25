ضبط (3) كغم من مادة الكريستال داخل احدى العجلات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن ضبط (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة داخل احدى العجلات المارة عبر سيطرة البتيره شمال غرب المحافظة.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة “أن مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية ، تمكنت من ضبط كمية تقدر بـــ (3 كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة أثناء التفتيش الدقيق للعجلات المارة عبر السيطرة أعلاه”.

وبين أن سائق العجلة تمكن من الهروب مستغلا انشغال القوات الامنية بعملية التفتيش بعد ترك عجلته داخل السيطرة متجهًا نحو المناطق المأهولة بالسكان، منوها الى ان افراد السيطرة قاموا بملاحقته وتعميم اسمه وأوصافه عبر غرف العمليات بغية القاء القبض عليه.

وأكدت المديرية إحالة المضبوطات مع العجلة إلى الجهات المختصة لإستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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